Названы имена победителей конкурса «Активное поколение»

pixabay.comНазваны имена победителей конкурса «Активное поколение»В Нижегородской области подвели итоги конкурса «Активное поколение». В конкурсе участвовали проекты НКО, направленных на оказание помощи пожилым людям. Программа реализована при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко

В Нижегородской области координатором выступила региональная благотворительная общественная организация «Забота».

Всего на конкурс от региона поступило 35 заявок, 8 из которых были поддержаны грантами на сумму 650 тысяч рублей.

Победившие в конкурсе проекты направлены на поддержку активного образа жизни, формирование новых интересов пожилых людей, создание условий для самореализации, а также содействие укреплению здоровья людей старшего поколения.

Желающие принять участие в проектах и наладить сотрудничество с организациями-победителями могут обращаться к региональному координатору конкурса — в общественную организацию «Забота».

Контактная информация:

НРБОО «Забота», 603074, Нижний Новгород, ул. Народная, 22.

Тел. (831) 217-02-50 e-mail: office@zabota.nnov.ru http://zabota.nnov.ru/