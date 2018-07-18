Ещё
Названы имена победителей конкурса «Активное поколение»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы имена победителей конкурса «Активное поколение» 

Нижегородская правда 32 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.comНазваны имена победителей конкурса «Активное поколение»В Нижегородской области подвели итоги конкурса «Активное поколение». В конкурсе участвовали проекты НКО, направленных на оказание помощи пожилым людям. Программа реализована при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
В Нижегородской области координатором выступила региональная благотворительная общественная организация «Забота».
Всего на конкурс от региона поступило 35 заявок, 8 из которых были поддержаны грантами на сумму 650 тысяч рублей.
Победившие в конкурсе проекты направлены на поддержку активного образа жизни, формирование новых интересов пожилых людей, создание условий для самореализации, а также содействие укреплению здоровья людей старшего поколения.
Желающие принять участие в проектах и наладить сотрудничество с организациями-победителями могут обращаться к региональному координатору конкурса — в общественную организацию «Забота».
Контактная информация:
НРБОО «Забота», 603074, Нижний Новгород, ул. Народная, 22.
Тел. (831) 217-02-50  e-mail: office@zabota.nnov.ru  http://zabota.nnov.ru/
Нижегородская правда: последние новости
43 года на ферме без выходных и праздников Глеб Никитин: «Продукция нижегородских металлургических предприятий конкурентоспособна и на глобальном рынке» ВТБ Страхование и ГК «Мать и Дитя» запускают программу страхования здоровья семьи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети переживают за сына Плющенко и Рудковской5
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день68
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера6
Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме34
Брэд Питт назвал Джоли «невменяемой»2
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение