Уйти от реальности: где можно поиграть в VR-игры

Виртуальная реальность — это дивный новый мир, в который мы не заглянули даже глазком — настолько огромны ее перспективы. Когда-нибудь, в далеком-далеком будущем, мы все наденем комбинезон с капюшоном, который передает физические ощущения, специальные примочки, передающие вкус и запах, и с громким воплем «Достала меня ваша реальность!» уйдем в шикарную вселенную VR гулять по кисельным берегам да плавать по молочным рекам в обнимку с обожаемыми актрисами из любимых фильмов. И аромат их парфюма и прикосновение волос будут как будто настоящими… Но это не в скором будущем. Пока что VR-технологии продвинулись не настолько далеко, но практически каждый божий день до нас доходят вести о том, что была протестирована то новая перчатка, передающая тактильные ощущения, то какой-нибудь будоражащий воображение киберсапог. Но, если честно, больше и не нужно: одного шлема виртуальной реальности достаточно, чтобы пережить главный восторг своей жизни. А еще лучше поиграть в игры на VR. Если тебе не знакомо значение слова «катарсис», то просто поиграй в Serious Sam Last Hope или Tilt Brush, чтобы пережить глубочайший восторг в своей юной и прекрасной жизни. Дмитрий Киселев , например, испытал подобные чувства, сыграв в футбол на VR. Только не говори, что не видел ставшее мемом фото, где «рупор пропаганды» элегантно заносит ногу в ударе.

А теперь перейдем к вопросам насущным: а как, собственно, поиграть в VR-игры? Особенно если ни мощного компьютера, ни денег на него и уж тем более на архидорогую аппаратуру для игр в виртуальной реальности нет. Варианта собственно три: найти высокооплачиваемую работу и накопить на все виртуальные блага, продать почку и купить все необходимое и (единственный приемлемый) посетить клуб виртуальной реальности. Естественно, нормальный человек выберет третий вариант, тем более вдруг тебе не понравится VR… Хотя нет — обязательно понравится! А самое важное, что играть в VR-игры с друзьями в специально оборудованном для этого клубе в очень драйвовой и веселой атмосфере — совсем не то, что грустно нахлобучить очки и двигать руками в разные стороны у себя в квартире в гордом одиночестве. Поход в клуб виртуальной реальности немного возвращает в детство, когда ты отмечал свои 10 лет в развлекательном центре, играя в автоматы: тот же поистине детский восторг, но с более острыми, можно даже сказать, взрослыми ощущениями. Все равно что погрузиться в дивный мир Skyrim и испытать эмоции от игры в пейнтбол. И пусть тебя не смущает возраст. VR не имеет ограничений по возрасту — это мир для всех и каждого. Даже если тебе, согласно паспорту, уже стукнуло 50 лет.

И, разумеется, мы не можем написать про VR и не предложить действительно хорошее место, где можно испытать весь спектр эмоций от виртуального погружения. Называется он VRUSH, и это как раз то место, где хорошо будет всем: и самым маленьким, и самым большим. Это вполне удобное место для того, чтобы отметить как 90-летний юбилей твоего деда, так и пятилетие сына. Красивое место, из которого не хочется уезжать, и дело совсем не в бесплатной парковке (и это в центре Москвы!). Сама площадка очень хорошо оборудована, персонал очаровательнейший, игры отменнейшие. Хочешь — отстреливай орков в Elven Assasin, хочешь — смотри, как неловко и нелепо делают свои первые шаги в лучшем из миров твои друзья. Устал (все-таки VR подразумевает под собой активность) — отдохни в комфортной лаунж-зоне или поиграй в настольные игры. Узнать больше о клубе VRUSH→

Если у тебя банально нет времени и желания ехать в центр столицы, то достаточно связаться с ребятами и договориться о выездном мероприятии. Это не проблема: они выедут в любое место, возьмут с собой все необходимое, самостоятельно установят одну или две игровые зоны (при этом возьмут свой собственный шуруповерт) и, конечно же, устроят отличное развлечение для тебя и ближних. Собственно, вот он: рецепт хорошего праздника. Играй в VR. Этот мир ярче и веселее, чем жизнь в Гуково.