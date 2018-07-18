Мужчина мечты Кэрри Брэдшоу хочет видеть Миранду губернатором Нью-Йорка 

Если на экране взаимоотношения мужчины мечты Кэрри Брэдшоу и Миранды Хоббс были, мягко говоря, напряженными, то в жизни актеры питают друг к другу искреннюю симпатию. Мистер Биг — он же актер Крис Нот — поддержал Синтию в ее новом начинании: экс-актриса выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка и активно агитирует жителей Большого яблока голосовать за нее. Нот пожертвовал предвыборной кампании бывшей коллеги по съемочной площадке 2,5 тысячи долларов. К слову, Никсон удалось собрать более 1,6 миллиона долларов благодаря своим известным друзьям из киноиндустрии. Среди попечителей — Сьюзан Сарандон, Лина Данэм, Алек Болдуин.