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Мужчина мечты Кэрри Брэдшоу хочет видеть Миранду губернатором Нью-Йорка
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Мужчина мечты Кэрри Брэдшоу хочет видеть Миранду губернатором Нью-Йорка 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если на экране взаимоотношения мужчины мечты Кэрри Брэдшоу и Миранды Хоббс были, мягко говоря, напряженными, то в жизни актеры питают друг к другу искреннюю симпатию. Мистер Биг — он же актер Крис Нот — поддержал Синтию в ее новом начинании: экс-актриса выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка и активно агитирует жителей Большого яблока голосовать за нее. Нот пожертвовал предвыборной кампании бывшей коллеги по съемочной площадке 2,5 тысячи долларов. К слову, Никсон удалось собрать более 1,6 миллиона долларов благодаря своим известным друзьям из киноиндустрии. Среди попечителей — Сьюзан Сарандон, Лина Данэм, Алек Болдуин.
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