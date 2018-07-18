Мать поражена новостями о беременности Кати Лель

Удивительно дело: песню «Мой мармеладный» Катя Лель исполняет уже 15 лет, но публике она не надоела. Вот и на концерте «Золотой хит» в рамках фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» артистка вышла на сцену с этой же композицией. А за кулисами ее ждал корреспондент Dni.Ru

Катя, все знают лишь два ваших хита — «Мой мармеладный» и «Муси-пуси». И всегда их ждут, словно ничего больше вы и не спели. Вас это не обижает?

Нисколько, потому что здорово, когда у артиста есть визитная карточка и песни, по которым его узнают. Я ничуть не устала от них, и когда другие артисты говорят, что их тошнит от той или иной песни (говорят, Лариса Долина терпеть не может «Погоду в доме» и старается ее рже петь — Прим. ред.). я этого не понимаю. Ведь здорово, что народ столько лет хочет их слышать.

Но ведь это не делает чести народа — песни-то дурацкие, давайте начистоту говорить!

В меня часто летят камни со стороны критиков за эти шлягеры. Но ведь это здорово, что песни обсуждаются и нет равнодушных. Значит, людей это волнует, значит, я им интересна, и это ей есть показатель успеха.

Пресса с удовольствием смакует и подробности Вашей частной жизни. Не обижаетесь?

Многие артисты стараются что-то о себе придумать, чтобы о них писали. Мне же этим не надо заниматься — журналисты все сами придумывают. Пусть побольше пишут обо мне! Недавно, например, снова пустили слух, что я беременна. Моя мама очень переживала, что узнала про это из прессы. Но я успокоила ее: «Не обращай внимания на эту фигню, не читай это».

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