Маленькая швея стала иконой стиля — фотомоделью, актрисой, певицей, поэтессой, культовой фигурой и одним из символов 60-х. Она прожила яркую жизнь, много любила, узнала славу, а умерла неожиданно в результате травмы, полученной при падении с велосипеда во время отпуска.
Большинство источников указывают в качестве места и даты её рождения Кёльн. Когда ей было два года, она переехала с матерью и дедом в Шпревальд в пригороде Берлина. Отец Нико — военный — во время войны получил черепно-мозговую травму, вызвавшую серьёзное повреждение головного мозга, и умер в концлагере. После окончания войны в 1946 году Криста с мамой переехали в центр Берлина, где девочка стала работать швеёй. В 13 лет перестала посещать школу, а немного позже мать устроила её на работу фотомоделью в Берлине. Сниматься для журналов стала по инициативе родительницы, и дело пошло так хорошо, что в 17 лет девушка заключила контракт с Chanel.
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wikipedia.org Криста перевоплощалась в любую знаменитость, от Брижит Бардодо, Джейн Фонды и Твигги. Анорексия сводила ее с ума. От шпината и печенки, которыми питались модели, Кристу тошнило всю жизнь.
В ту пору она стала Нико: этот псевдоним, имя своего умершего любовника, ей подарил один известный фотограф. Феллини снял ее в эпизодической роли в «Сладкой жизни», после этого Нико записала свой первый сингл, и отправилась в Нью-Йорк, чтобы стать знаменитой певицей. Она брала уроки актёрского мастерства у Ли Страсберга.
В 1962 году она появилась на обложке альбома джазового пианиста Билла Эванса, а в следующем году получила главную роль в фильме Жака Пуатрено «Стриптиз», для которого исполнила заглавную песню, написанную Сержем Генсбуром. Высокая, худая, замкнутая, с безупречной фигурой и лицом арийской богини, она пела мрачные песни. Её глубокий грудной вокал называли «ветром, завывающим в водосточной трубе», а саму Нико — «тёмным ангелом». Более 15 лет страдала от героиновой зависимости.
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Могила Кристы Пэффген
В Нью Йорке она вошла в круг Энди Уорхола и Боба Дилана. Стала частью группы Velvet Underground и вскоре выдвинулась на первый план.
Она родила сына от Алена Делона — тот так его и не признал, но ребёнка воспитывали его родители, а отчим Делона усыновил мальчика. У неё были романы с Брайаном Джонсом и Иги Попом, а Джима Моррисона Нико любила так сильно, что перекрасила волосы в рыжий цвет. Тот, как известно, западал на рыжих.
Она стала гражданской женой знаменитого французского режиссера Филиппа Гарреля, посвятившего ей два своих фильма. В 70-80-e Нико много выступала, последнюю запись она сделала за месяц до смерти. Ушла она внезапно. Когда Нико отдыхала на курорте, с ней случился сердечный приступ, в больнице упала и ударилась головой. Врачи не разглядели кровоизлияния в мозг, и 18 июля 1988 года она умерла.