Маленькая швея стала иконой стиля

Маленькая швея стала иконой стиля — фотомоделью, актрисой, певицей, поэтессой, культовой фигурой и одним из символов 60-х. Она прожила яркую жизнь, много любила, узнала славу, а умерла неожиданно в результате травмы, полученной при падении с велосипеда во время отпуска.

Большинство источников указывают в качестве места и даты её рождения Кёльн. Когда ей было два года, она переехала с матерью и дедом в Шпревальд в пригороде Берлина. Отец Нико — военный — во время войны получил черепно-мозговую травму, вызвавшую серьёзное повреждение головного мозга, и умер в концлагере. После окончания войны в 1946 году Криста с мамой переехали в центр Берлина, где девочка стала работать швеёй. В 13 лет перестала посещать школу, а немного позже мать устроила её на работу фотомоделью в Берлине. Сниматься для журналов стала по инициативе родительницы, и дело пошло так хорошо, что в 17 лет девушка заключила контракт с Chanel

wikipedia.org/publick domain

wikipedia.org Криста перевоплощалась в любую знаменитость, от Брижит Бардодо, Джейн Фонды и Твигги. Анорексия сводила ее с ума. От шпината и печенки, которыми питались модели, Кристу тошнило всю жизнь.

В ту пору она стала Нико: этот псевдоним, имя своего умершего любовника, ей подарил один известный фотограф. Феллини снял ее в эпизодической роли в «Сладкой жизни», после этого Нико записала свой первый сингл, и отправилась в Нью-Йорк, чтобы стать знаменитой певицей. Она брала уроки актёрского мастерства у Ли Страсберга

В 1962 году она появилась на обложке альбома джазового пианиста Билла Эванса , а в следующем году получила главную роль в фильме Жака Пуатрено «Стриптиз», для которого исполнила заглавную песню, написанную Сержем Генсбуром . Высокая, худая, замкнутая, с безупречной фигурой и лицом арийской богини, она пела мрачные песни. Её глубокий грудной вокал называли «ветром, завывающим в водосточной трубе», а саму Нико — «тёмным ангелом». Более 15 лет страдала от героиновой зависимости.

wikimedia.org/OTFW

Могила Кристы Пэффген

В Нью Йорке она вошла в круг Энди Уорхола Боба Дилана . Стала частью группы Velvet Underground и вскоре выдвинулась на первый план.

Она родила сына от Алена Делона — тот так его и не признал, но ребёнка воспитывали его родители, а отчим Делона усыновил мальчика. У неё были романы с Брайаном Джонсом и Иги Попом, а Джима Моррисона Нико любила так сильно, что перекрасила волосы в рыжий цвет. Тот, как известно, западал на рыжих.