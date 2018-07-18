Бейонсе снова беременна

По мнению многочисленных поклонников поп дивы, посетивших недавние концерты, Бейонсе и ее супруг в скором времени снова станут родителями. В сети активно распространяются слухи о том, что окончание мирового турне звездной пары совпадет с радостным ожиданием очередного пополнения в семействе.

Репер Джей-Зи и Бейонсе уже являются многодетными родителями, воспитывающими 6-летнюю дочь Блу Айви Картер и близнецов, появившихся на свет в прошлом году — Руми и Сэра Картера. Несмотря на отсутствие комментариев от самой звезды, поклонники представили убедительное доказательство предполагаемой 4-ой беременности.

Подозрительное видео, снятое посетителями одного из концертов, быстро разошлось по социальным сетям. Бейонсе на последних словах песни «03 Bonnie & Clyde» намеренно положила руку на слегка увеличившийся живот. Легкое преображение фигуры исполнительницы трудно не заметить благодаря ее пристрастию к облегающим сценическим нарядам. Этот момент напомнил многим то, как певица сообщила фанатам о своей первой беременности в 2011 — бросив микрофон и погладив себя по животу.

Несколько дней спустя поклонники заметили еще один знак, который может служить намеком на очередную беременность. Бейонсе поделилась снимком у стены рядом с нарисованной красным цветом цифрой 4. Фанаты знают, что точная информация будет известна, только когда этого пожелает сама поп дива. Поэтому в данный момент остается лишь ждать ее решения.