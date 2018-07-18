5 качеств, которые ты ищешь в мужчинах, — и совершенно зря

Логика подсказывает, что если точно знаешь, чего хочешь от мужчины, найти того, кто действительно тебе подойдет, будет проще. Но, когда встречаешь парня с полным комплектом желанных качеств, все может пойти не так. То, что казалось притягательным в мечтах, в реальной жизни отталкивает и вызывает разочарование. Вот несколько мнимых достоинств, которые многие из нас ищут в партнере.

1. Чтобы ревновал

Когда парень проявляет черты собственника — это льстит. Но девушки ошибочно принимают ревность за проявление любви, ведь, скорее, это говорит о том, что человек в себе не уверен.

Женщины часто думают, что ревность — это признак любви, — отмечает психотерапевт Кимберли Хершенсон. — Если ваш партнер не хочет, чтобы вы общались с другими людьми, и постоянно спрашивает, где вы находитесь или с кем вы находитесь, это не признак любви, а красный флаг, что эти отношения идут в неправильном направлении.

Важно обращать внимание на то, как он справляется с ревностью. Если все заканчивается допросами, обвинениями во лжи и тотальным контролем — пока, мужчина мечты; привет, токсичные отношения.

2. Чтобы доминировал

Хочется, чтобы он ворвался в твою жизнь и решил все проблемы. Чтобы от одного его решительного взгляда пропадало желание спорить. Чтобы всегда знал, что хочет на ужин, да и от жизни в целом. Притягательная брутальность и жесткое доминирование в отношениях часто выглядит не так романтично, как в твоих фантазиях. Вот он уже решает, как тебе одеваться, с кем дружить, а чтобы пойти в бар с подругами, нужно отпрашиваться за неделю. Приятно иметь парня, который в нужный момент может взять инициативу. Но, если ты не хочешь быть в отношениях просто фоном, обращай внимание на то, уважает ли партнер твою независимость.

3. Чтобы у него был большой член

Многих из нас научили верить, что размер члена прямо пропорционален качеству сексуальной жизни. Но для долгосрочных отношений важно учитывать, как ваши тела будут меняться со временем.

Женщины думают, что они хотят мужчину с огромным пенисом — но только до тех пор, пока у них не будет эпизиотомии при родах, после чего огромный пенис будет доставлять боль очень долгое время, а иногда и всегда. Лучше искать мужчину со здоровым интересом к получению сексуального удовольствия и желанием доставить его женщине, чем сосредотачиваться на размере того, что у него в штанах.

Это понимание приходит не сразу, но в долгих отношениях приоритетом должна стать ваша сексуальная совместимость, а не конкретные физические данные.

4. Чтобы был независимым

Мужская беспомощность раздражает. Приятно знать, что парня можно спокойно оставить на время одного, и он будет в состоянии справиться со своей жизнью.

Независимость — это социально привлекательное качество, и женщины часто ищут мужчин, которые показывают, что они способны заботиться о себе, — рассказывает психотерапевт Шадин Фрэнсис. — К сожалению, независимость не всегда благоприятствует партнерству: трудно вести переговоры или идти на компромисс с тем, у кого свои планы всегда на первом месте. Женщины могут в конечном итоге чувствовать себя отстраненными от личной жизни партнера и процесса принятия решений.

Для долгосрочных отношений разумнее искать в парне такие качества, как способность к сотрудничеству и открытость.

5. Чтобы был романтичным

Женщины часто хотят больше романтики в отношениях, но мало кто может адекватно описать, что это значит. Цветы каждую неделю? Подарки не только по праздникам? Регулярные ужины в ресторанах? Лепестки роз на простынях? Социолог Шанталь Денис считает, что когда женщина говорит, что ей не хватает романтики в отношениях, на самом деле, она нуждается в укреплении эмоциональной связи с партнером. Она хочет чувствовать себя особенной, знать, что к ней прислушиваются и ее замечают. Речь не о подарках, а о близости и присутствии парня в отношениях. Без этого все цветы и конфеты теряют смысл. Мы не можем не фантазировать, что где-то есть идеальный мужчина: симпатичный, финансово стабильный, чувственный и без раздражающих привычек. Правда в том, что даже если бы такой человек существовал — ты бы не захотела провести с ним жизнь.