Станислав Ярушин рассказал правду о любовнице

Звезде сериала «Универ» часто задают неловкие вопросы о личной жизни, несмотря на наличие у него любимой жены и детей.

Наиболее популярная у подозрительных поклонников тема для обсуждения — человек, снимающий Станислава во время отдыха. Ярушин намеренно выложил снимок на морском побережье в окружении детей и сообщил фанатам, что их вопросы и домыслы о любовницах кажутся ему очень смешными.

На самом деле все очень просто — фотографии Стаса вдали от дома делает все также его жена или друзья. В качестве доказательства к своим словам Ярушин заметил, что постороннему человеку, а тем более какой-либо чужой женщине его дочь и сын вряд ли стали бы так радостно улыбаться.

Поклонники заступились за актера: «Да не надо отчитываться и оправдываться! Кому скучно, всегда найдут, к чему прицепиться. Поговорить же не о чем», «Зачем любовница ему? Он нормальный мужчина, не то, что всякое рогатое отрепье».