«Дешам — веселый, Мбаппе — застенчивый». Она гримировала сборную Франции в России

Веронике 30 лет. Она замужем, у нее четверо детей. Работает визажистом в своей студии «Veronica Kalashova» и сотрудничает со многими людьми из шоу-бизнеса. Помимо собственного салона, у нее есть школа для начинающих визажистов по make up. Также она ведет рубрику «Преображение» на телеканале «Пятница». А недавно Вероника гримировала новых чемпионов мира — сборную Франции. Sport24 связался с Вероникой и поговорил с ней о том, как она попала в сборную Франции и гримировала Поля Погба

— На чемпионат мира в Москву прилетел французский телеканал TFT1, на котором выходит программа TeleFооt. И так получилось, что гример французского телеканала не смог прилететь в Россию, и поэтому пришлось искать замену в Москве. «Я вела урок в своей школе и вдруг раздался звонок», — рассказывает Вероника. «Ты нужна сборной Франции!» — сказали ей в трубке.

На одном из французских каналов работает русская девушка Александра. Она знакома с редакторами телеканала «Пятница». По ее словам, французские визажисты не могли вылететь в Москву на съемки. И тогда Александра попросила коллег с «Пятницы» помочь подменить их.

Рита Дакота, Ей предложили несколько вариантов визажистов, которые смогут заменить французов. И среди них оказалась я. Почему-то именно меня выбрали гримировать французскую сборную в Москве. Меня об этом предупредили заранее, сказали, что позвонят с французского канала и обсудят работу. Мне позвонила Александра, и мы обо всем договорились. Для меня это было большой неожиданностью. Я была в шоке от такого предложения. Обычно мы работаем с московскими звездами: такими как Ольга Бузова , Алена Шишкова, Ксения Бородина Алена Водонаева . А тут мужская сборная Франции по футболу, среди которых столько мировых звезд!

Я планировала заниматься своими делами и вести уроки и не рассчитывала смотреть матчи чемпионата мира. Даже не покупала билеты. А когда поступило такое предложение, я не могла поверить. К тому же всегда, когда играют мировые сборные, я поддерживаю сборную Франции.

На первую съемку пришли Дидье Дешам и Поль Погба. Мы думали, что популярные спортсмены постоянно думают об игре, но они оказались очень простыми. Много шутили. Тренер и игрок оказались доброжелательными, и не скажешь, что они спортивные знаменитости. Целовались в щечку при каждой встрече, будто знаем друг друга сто лет. Сами подходили знакомиться, мило беседовали и всегда были в хорошем настроении.

Самым веселым мне все-таки показался Дешам, а не Погба. Месье Дидье — очень шутливый и веселый человек. Было странно, что человек такого уровня и возраста себя ведет так просто. Хотя с экрана во время матчей французской сборной этого не заметить.

Самым застенчивым мне показался Мбаппе. Ему 19 лет. Он даже стеснялся, что мы смотрели на него. А вот самым энергичным оказался Поль Погба. Футболисты много времени проводили на съемочной площадке. Постоянно улыбались и шутили. Если что-то спрашивали, они отвечали с большим желанием.

Антуан Гризманн произвел на нас невероятное впечатление. Он так вдохновенно смотрел на экран телевизора, где показывали, как французские болельщики поддерживают свою сборную. Казалось, что Гризманн впитывал всю любовь и выходил на поле поблагодарить их за это.

Расскажу и о Паваре. Достойный парень, его до ЧМ никто не знал. Знаменитым он стал по ходу турнира. Павар чувствовал себя комфортно. Очень веселый. Французы как семья: они уверены в себе, ходили довольными, излучали приятную энергетику. Они не волновались и не переживали. Мы все были довольны. Все прошло легко, хотя в самом начале даже работники французского канала не понимали, как будут себя вести футболисты на сьемках в России.

Никто из них не просил обменяться социальными сетями: все были очень скромны. Попыток «подкатить» не было. Французы дружелюбны.

Зачем надо гримировать футболистов? Это требование канала для прямого эфира. Когда лицо блестит, это не нравится редакторам канала. Поэтому для картинки мы наносили легкий и обычный грим на лицо и пудру. Ничего более. Всего съемок было пять. Пятый как раз финальный матч против хорватов.

Перед последней игрой, конечно же, сборная не приехала на съемки. Но на площадке с нами были братья Погба и знаменитый Ален Богоссян, чемпион мира в составе сборной Франции на ЧМ-98. На том турнире он играл бок о бок с Дешамом.

Ален Богосян — бывший помощник главного тренера, но на этот раз он прилетел сюда в качестве эксперта французского ТВ. Кстати, только он попросил мой аккаунт и подписался.

До этого мы парней никогда не гримировали. Обычно мы работаем с девушками и красим их полностью: там целый макияж. А тут просто тон и припудрить — это совсем недорого. Поэтому они заплатили, скажем так, достойно. Нам за всю работу заплатили чуть больше тысячи долларов.

Это незабываемо! У меня четверо детей, и один из моих сыновей обязательно будет играть в футбол. И я как раз собираюсь отдать его в 4 года во французскую футбольную школу!

https://sport24.ru/news/football/2018-07-18-khudozhnik-iz-frantsii-risuyet-nikolskuyu-vo-vremya-chm-2018-i-khochet-podarit-kartinu-rossii?from=mainpage