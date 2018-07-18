Как петербуржцы заводили отношения с иностранцами во время ЧМ-2018 — три истории

Активнее матчей Чемпионата мира в России последний месяц обсуждали только женщин, которые заводили отношения с иностранцами. Мы нашли двух девушек и одного мужчину, которые активно использовали приложение для знакомств во время мундиаля, и поговорили с ними о том, почему свидания с болельщиками оказались для них интереснее встреч с петербуржцами.

Мария Чудакова

28 лет Я пользуюсь Tinder уже года три время от времени. Хожу на свидания довольно часто: во-первых, я верю, что так больше шансов кого-то встретить, а во-вторых, у меня есть блог, где я рассказываю о том, что за редким исключением романтические встречи — это приятное развлечение.

Как только начался Чемпионат, стала чаще открывать приложение. К футболу я равнодушна, но в июне-июле профили действительно начали выглядеть совсем по-другому: мне встречалось огромное количество симпатичных парней, переписки с иностранцами строились намного легче, чем с петербуржцами.

Мэтчей было много, и почти каждый человек сразу предлагал встретиться: кто-то просил провести экскурсию по городу и выпить пива, а другие устраивали настоящие романтические свидания.

Все время ЧМ телефон у меня гудел, не переставая. Я ходила на встречи каждые 2-3 дня: в начале мундиаля у меня было два свидания с американцем, с которым мы до сих пор общаемся, а с одним аргентинцем я познакомилась в баре. Ему даже удалось вскружить мне голову, но, как и все иностранцы, он быстро уехал. Я общалась в основном с теми, для кого футбол стал поводом побывать в России, ярые фанаты пугают меня экспрессией. О Петербурге и местных девушках от приезжих я слышала только приятные отзывы.

Мои встречи ни к чему не привели: все кавалеры хотели со мной поговорить. В гости напрашивался только один, но после отказа долго извинялся. Но было здорово получить столько внимания и сравнить иностранцев с русскими. Наши ребята избалованы и смело пишут в анкетах свои требования, будто ты постоянно должна им что-то доказывать. Приезжие же более открыты и дружелюбны.

Я слышала, что женщин, встречавшихся с болельщиками, обвиняли в недостойном поведении — это позорные пережитки советского прошлого. На меня, впрочем, нападков не было, хотя я часто публиковала посты о своих знакомствах. Думаю, подобные высказывания могут исходить только от неуверенных в себе людей, а в моем окружении таких, к счастью, нет.

Кирилл Вишневский

25 лет Я пользуюсь Tinder 2-3 года, но непостоянно — иногда дел много и за месяц не случается ни одного свидания, а иногда их 2-4. Летом я планировал чаще открывать приложение, но не из-за Чемпионата, а скорее потому что это приятное время для встреч. Конечно, мундиаль оказал влияние: появилось больше способов развлечься — например, можно было посмотреть тот же футбол в баре, приехали люди из других стран.

Если девушка туристка, а таких я и раньше встречал в приложении, то это добавляет ей несколько очков в моих глазах. Во-первых, мне интересны люди других культур, во-вторых, женщины из западных стран более открытые и не относятся к цели встречи так категорично, как русские.

Со своей мужской стороны я не заметил резкого увеличения количества иностранок в Tinder — возможно, дело в особенностях алгоритма приложения, которое не хотело мне их показывать. Зато я обратил внимание на то, как изменились профили петербурженок: многие добавили описание на английском, упоминания о том, на каких иностранных языках они говорят, даже предложения вместе посмотреть футбол. Я бы сказал, что количество foreigner-friendly страниц увеличилось процентов на 15.

Мэтчей у меня, как ни странно, в этот период стало меньше. Не знаю, связано ли это с Чемпионатом. С одной стороны, в город приехало много мужчин, с другой — это может быть связано с самим приложением, которое старается мотивировать пользователей покупать платную подписку, супер-лайки и бустеры.

Иностранки в Tinder проще себя презентуют: показывают, что они обычные люди с хобби, интересами и чувством юмора, а не гламурные недоступные барышни с отполированными студийными фотографиями. Не стесняются писать первыми, активнее поддерживают разговор, с ними легче общаться. Когда дело доходит до встречи, они менее категоричны в выборе места и варианта развлечения: хотят хорошо провести время и не ставят ограничений. Пожалуй, от них можно получить больше эмоциональной обратной связи, но это, конечно, зависит и от человека. Такие девушки по-другому видят роль мужчины: например, рады, когда перед ними открывают дверь, но могут сделать это и сами, и не считают это плохим знаком.

Мои встречи вылились в интересные разговоры, знакомство с альтернативным взглядом на мир. К сожалению, отношений не завязалось, но у меня слишком маленькая выборка, чтобы делать однозначные выводы о целях иностранок.

По поводу обвинений, которые сыпались в адрес женщин, заводящих романы во время Чемпионата, я считаю, что совершеннолетние дееспособные девушки вправе самостоятельно распоряжаться своим телом, временем и романтическими пристрастиями. Говорить им, что делать, а что нет — грубо и неприлично. Отечественные мужчины возмущаются из зависти и ревности. Нужно не обвинять девушек, а думать, как их больше заинтересовать.

Маргарита

31 год Я пользуюсь Tinder последние пару лет, но на свидания хожу редко, потому что никого особенно интересного на них не встречаю. Я не планировала начинать более активно знакомиться с мужчинами во время ЧМ, но любопытство победило.

К футболу я скорее равнодушна, могу посмотреть важные матчи за компанию с соседями. К Чемпионату я относилась настороженно: российские фанаты меня пугают. Но когда мундиаль начался, мое сердце растаяло от позитивной атмосферы и всепроникающего ощущения праздника. Так что теперь жаль, что все закончилось.

Меня удивило количество мужчин в Tinder: даже во время самых жарких игр многие были готовы общаться и встречаться. С мэтчами проблем не было и раньше, но варианты совместного досуга стали веселее и разнообразнее: предлагали кататься на мотоцикле и лодке, тусоваться в фан-зоне и много гулять вместо привычного унылого «выпить кофе».

Я общалась с американцами, аргентинцами, индусами, испанцами, все они влюбились в Петербург и говорили много хорошего о русских девушках. Свидания с иностранцами отличались непринужденностью, легкостью на подъем, содержательными разговорами на разные темы — от политики до климата. Мне попадались очень сообразительные люди, с которыми было, что обсудить. Плюс: непривычная для нас обходительность, галантность, уважение в каждом жесте и в любом состоянии. А еще они вкусно пахнут, держат себя в значительно лучшей физической форме и танцуют.

У меня было несколько классных загулов по барам, миллиард комплиментов и часы смеха. Одно свидание закончилось дома у моей подруги, где мы все получили то, чего хотели. Мне за это подарили шляпу!

Туристы хотели от меня общения, внимания и гостеприимства, им было искренне интересно как нам живется в России, что мы думаем по поводу сложившейся в стране ситуации. Их не смущали мои навыки и достижения, напротив, они рады были поговорить о них, тогда как средний петербуржец резко замолкает, выяснив, что ты зарабатываешь больше него, много путешествуешь или знаешь то, в чем не силен он. С мужчинами, с которыми я познакомилась, я планирую продолжать общаться и, если получится, даже съезжу к ним в гости.

Петербурженки меня очень порадовали: город расцвел, вокруг было много красивых женщин, я ходила и думала: «Мы и правда классные». Было ощущение, что коллективный девичий разум выработал единый рецепт гостеприимства — в этом смысле мы на Чемпионате выступили очень достойно.