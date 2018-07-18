Весь этот ЗОЖ: что на самом деле кроется за нашим желанием похудеть

Итак, что нами движет?

Тщеславие

Кайфуете от своего отражения в зеркале? Мы — да. Замечать, как тело становится все более сильным, а силуэт — подтянутым, сплошное удовольствие. Собирать лойсы под фото в купальнике или платье–футляре — тоже. Социальные сети — то самое волшебное двустороннее зеркало: с одной стороны смотримся мы, с другой — подглядывают за нами. Скажете, «фу таким быть»? Нет, тщеславие —двигатель прогресса. Потому что все хорошее, что мы делаем, делаем для того, чтобы хорошо было нам.

Физическое превосходство

Стыдно, но нет–нет, да и промелькнет в голове сладкое чувство — «я лучше, чем он/она». И здесь каждый во что горазд: я умнее, я богаче, или я красивее. Красотой мы меряемся чуть ли не чаще остального. Кроме того, стоит нам определить человека как «красивого», мы незамедлительно приписываем ему кучу дополнительных благодетелей: добрый, обаятельный, уравновешенный, прекрасный собеседник. Красивым людям чаще сопутствует карьерный рост, на них возлагают меньше вины и чаще оправдывают в суде (если их проступок не связан со злоупотреблением внешностью — тут уж жди сурового наказания). Вспомните, как общественность вступается за «красивых преступников» вроде Джереми Микса — ну разве он не милашка? Мотаем на ус.

Деньги

Тут все просто — красивые люди больше зарабатывают. Ну а если это и не константа — результаты исследований расходятся — симпатягам точно дают больше поблажек. В конце концов, если на серьезные схематозы вас не хватило, монетизируйте свою внешность. Модели, фитнес— и фэшн-блогеры, гуру здорового питания — выбирай, не хочу!

Личная эффективность

Чтобы заработать больше всех, вы должны быть сильнее и здоровее конкурентов. Деньги, в отличие от нас, не спят и не болеют. Сойдете с дистанции, и вот ваши кровные зарабатывает уже кто-то другой. В корпоративном океане хищников нет незаменимых рыб. Много пьете, мало спите, ведете сидячий образ жизни? Осторожно, вам уже дышат вслед.

Закончим вредным советом. Когда вас хвалят, мол, «какая молодец, познала ЗОЖ», смело отвечайте — я не молодец. Я просто хочу быть красивее и богаче, чем вы.