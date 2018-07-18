6 идей, что делать с соломенной шляпой Jacquemus в реальной жизни

Итак, для чего же нужна эта соломенная шляпа от французского бренда Jacquemus…

Для того, чтобы прятаться от солнца и спать на пляже

Широкие поля шляпы отлично защитят от солнца — лучше любого крема. А если вы устанете плавать и захотите вздремнуть, то просто укройтесь ей с головы до ног: так вы не обгорите, солнце и люди вас тоже тревожить не будут.

Притворяться суперзвездой и просить не фотографировать

Симону Порт Жакмюс срочно надо наладить PR поддержку: советовать шляпу селебрити, которые любят скрывать лицо от папарацци. Ну, а тем, кто статус суперзвезды себе только представляет, всегда можно использовать такой головной убор и скрываться от воображаемых

назойливых фотографов и вспышек камер.

Чтобы приседать

Готовы поспорить, что такой габаритный головной убор много весит. Поэтому не упускайте возможность поупражняться и приседайте тут и там. Груз добавит шляпа — никто и не заметит, что у вас тут внезапный workout стартовал.

Вместо фаты на свадьбу

Да, вы будете такая не одна, но все еще довольно оригинальной. Фото этой невесты стало популярнее официальной рекламы бренда. Вот так вот становятся знаменитостями (не все же бутерброды на матче жевать).

Вместо лежака

Крутой лайфхак, как сэкономить место в багаже: собираясь в отпуск, берите с собой такие вещи, которые сразу выполняют несколько функция. Шляпа Jacquemus достаточно большая, чтобы уместить на себе сразу несколько людей. Для пляжа самое то!

Прикрыться, после skinny dipping

Любителям плавать голышом посвящается: если одежду у вас утащили, за такую шляпу мало кто схватится. Поэтому вы всегда сможете прикрыться ею после выхода из воды. И пусть потом доказывают, что так не задумывалось. С La Bomba возможно все!

И это только малая часть того, как обуздать этот необычный, но довольно послушный аксессуар. Оставляйте свои идеи в комментариях — комнатная работа рулит!