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Кавер песни Полины Гагариной «завел» Вологду на «Культурном обеде»
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Кавер песни Полины Гагариной «завел» Вологду на «Культурном обеде» 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Певица из Федотова Елена Бережнова исполнила кавер популярной песни «Драмы больше нет» Полины Гагариной. Композицию вологжане встретили бурными аплодисментами.
«Я всегда с удовольствием участвую во всех городских мероприятиях, на которых можно показать свое творчество и услышать исполнение других участников. Сегодня здесь много позитива и эмоций! Хорошая погода! И все было замечательно!», — поделилась участница «Культурного обеда» Елена Бережнова. Она занимается вокалом уже 40 лет: пела в младшей группе детского сада, потом в школе и университете.
Концерт прошел на площадке около ЦУМа. В этом году это традиционное место для проведения «Культурного обеда». Музыкальная и литературная программа длится в пределах часа, для вологжан это своеобразная сиеста.
«Для меня «Культурный обед» — способ эмоциональной разгрузки. Во время обеденного перерыва человек все равно загружен работой. И он может прийти к нам и получить эстетическое удовольствие. Если участники заряжены позитивом, то значит и зрителю все очень понравится!», — говорит менеджер Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Ксения Рогачева.
Следующий «Культурный обед» запланирован на 25 июля. Выступить может любой, заявки принимаются в группе проекта в социальной сети или по телефону: 76-02-55.
Напомним, «Культурный обед» в течение трех лет организуют активисты Молодежного центра «ГОР. СОМ 35». В этом году проект реализуется при поддержке Департамента внутренней политики Вологодской области.
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