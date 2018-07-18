Кавер песни Полины Гагариной «завел» Вологду на «Культурном обеде»

Певица из Федотова Елена Бережнова исполнила кавер популярной песни «Драмы больше нет» Полины Гагариной . Композицию вологжане встретили бурными аплодисментами.

«Я всегда с удовольствием участвую во всех городских мероприятиях, на которых можно показать свое творчество и услышать исполнение других участников. Сегодня здесь много позитива и эмоций! Хорошая погода! И все было замечательно!», — поделилась участница «Культурного обеда» Елена Бережнова. Она занимается вокалом уже 40 лет: пела в младшей группе детского сада, потом в школе и университете.

Концерт прошел на площадке около ЦУМа . В этом году это традиционное место для проведения «Культурного обеда». Музыкальная и литературная программа длится в пределах часа, для вологжан это своеобразная сиеста.

«Для меня «Культурный обед» — способ эмоциональной разгрузки. Во время обеденного перерыва человек все равно загружен работой. И он может прийти к нам и получить эстетическое удовольствие. Если участники заряжены позитивом, то значит и зрителю все очень понравится!», — говорит менеджер Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Ксения Рогачева.

Следующий «Культурный обед» запланирован на 25 июля. Выступить может любой, заявки принимаются в группе проекта в социальной сети или по телефону: 76-02-55.

Напомним, «Культурный обед» в течение трех лет организуют активисты Молодежного центра «ГОР. СОМ 35». В этом году проект реализуется при поддержке Департамента внутренней политики Вологодской области.