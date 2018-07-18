Шелкопряд, тараканы и саранча: российские города захватывают насекомые

Города за Уралом атаковали бабочки сибирского шелкопряда. Насекомые буквально облепили Северск и Томск. Тысячи бабочек поселились в подъездах и на чердаках жилых домов — в местах, где хоть немного прохладнее. Такое нашествие может грозить экологической катастрофой. Сибирский шелкопряд питается хвоей, а значит, городские парки могут остаться без пышного убранства.

Казань захватили полчища тараканов. Они буквально не дают зайти в подъезды жителям домов. Эксперты говорят, что покинуть привычные подвалы насекомых вынудила жара и большая влажность. Жители просят коммунальщиков провести дезинфекцию здания. Однако те лишь разводят руками — тараканы никак не реагируют на химикаты.