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Шелкопряд, тараканы и саранча: российские города захватывают насекомые
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Шелкопряд, тараканы и саранча: российские города захватывают насекомые 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Города за Уралом атаковали бабочки сибирского шелкопряда. Насекомые буквально облепили Северск и Томск. Тысячи бабочек поселились в подъездах и на чердаках жилых домов — в местах, где хоть немного прохладнее. Такое нашествие может грозить экологической катастрофой. Сибирский шелкопряд питается хвоей, а значит, городские парки могут остаться без пышного убранства.
Казань захватили полчища тараканов. Они буквально не дают зайти в подъезды жителям домов. Эксперты говорят, что покинуть привычные подвалы насекомых вынудила жара и большая влажность. Жители просят коммунальщиков провести дезинфекцию здания. Однако те лишь разводят руками — тараканы никак не реагируют на химикаты.
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