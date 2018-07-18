Хлое Кардашьян рассказала о своих страхах быть «работающей мамой»

Хлое Кардашьян , кажется, все наладилось: она простила своего любимого Тристана Томпсона, он, в свою очередь, помирился с её сестрами, и теперь звезда реалити-шоу медленно, но верно возвращается в бизнес. Она всё меньше проводит времени с дочкой Тру из-за работы, и очень нервничает по этому поводу. О своих эмоциях Хлое рассказала пользователям её сайта.

Возвращение к работе после рождения Тру вызывает у меня беспокойство. Первый день на работе был тяжелый, но всё постепенно становится на свои места. Пока меня не было Тру хорошо себя чувствовала. Плюс ко всему, приходить домой так забавно! Было такое ощущение, что я не видела её вечность.

Тру Томпсон

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Эта неделя станет первой полностью рабочей для Хлое.

Я знаю, что со мной всё будет хорошо. Я всегда напоминаю себе, что Тру в хороших руках. Для меня всё это сложнее, чем для неё, — она даже не знает, что происходит! Интересно, справлюсь ли я со всеми заботами…

Хлое Кардашьян

Пользователи социальных сетей, кажется, тоже забыли о скандале с изменой Тристана и теперь ищут другие проблемы в жизни Хлое. На днях, например, они раскритиковали звезду за неудачно нанесенный ею автозагар.