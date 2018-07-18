Как девушки из Африки предпочли свободе на родине рабство в Москве

Московская полиция при активном участии волонтёров из российского движения «Альтернатива» и американской организации Exodus Cry попыталась вызволить из сексуального рабства нескольких темнокожих девушек. До начала рейда молодые женщины рассказывали в приватных беседах, что их обманом привезли в Россию, где заставили заниматься проституцией. Однако в отделении полиции африканки не стали подтверждать, что находятся в рабстве. Все они заявили, что приехали в РФ по своей воле и их пребывание в стране вполне легально. RT участвовал в рейде и вместе с представителями волонтёрских движений постарался выяснить, почему девушки предпочли остаться в России в положении секс-рабынь и не захотели возвращаться на родину.

Согласно данным Международной организации труда при ООН, в мире по меньшей мере 21 млн человек подвергаются принудительному труду (по сведениям из других источников, эта цифра может достигать 45 млн). Из них порядка 4,5 млн — жертвы сексуальной эксплуатации. Проблема носит глобальный характер и проявляется во всех странах мира, независимо от культурных особенностей и уровня жизни населения. Как следствие, люди, посвятившие свою жизнь борьбе с этим явлением, есть на любом континенте. В начале июля в Москве для обмена опытом встретились американские и российские активисты.

LuBlue Россию

Штаб-квартира организации по борьбе с торговлей людьми Exodus Cry расположена в американском Канзасе. Она была основана в 2007 году и сейчас имеет отделения практически в каждом штате Америки. Основной своей задачей организация считает изменение законодательной базы и формирование общественного мнения для предотвращения преступлений в области торговли людьми в США и мире.

В Москве Exodus Cry арендует три этажа бывшего здания НИИ. На одном из них волонтёры живут, на другом проводят конференции, а третий предназначен для молитв и религиозных служб. Все члены Exodus Cry — верующие христиане.

В Москву активисты Exodus Cry приехали всего на месяц, свою российскую программу американцы назвали LuBlue Russia. Поддержку им оказывают местные христианские организации и светское российское движение «Альтернатива», занимающееся аналогичной деятельностью. Вместе с «Альтернативой» Exodus Cry рассчитывают помочь девушкам из Африки, которые оказались вовлечены в секс-рабство.

«Заманивали в Россию обещаниями работы и учёбы»

По приезде в Россию волонтёры из Exodus Cry начали анализировать англоязычные сайты по оказанию интим-услуг в Москве. Выбирали темнокожих девушек и вызывали на встречу в гостинице под видом клиентов. Когда молодые женщины приезжали на место встречи, волонтёры приглашали их в ресторан и просили рассказать об условиях «труда».

«Мы общались с несколькими девушками, — рассказывает Хелен Тейлор, директор программ аутрича (англ. outreach — метод оказания помощи целевой аудитории «на местах») Exodus Cry. — Большинство — из Нигерии, но есть из Ганы и других соседних стран. Их привезли сюда под видом студенток, заманивали в Россию обещаниями работы и учёбы. Сейчас они фактически в секс-рабстве — все деньги за оказанные «услуги» они отдают сутенёру».

Ранее RT уже рассказывал о проблемах секс-трафика из Африки и деятельности «Альтернативы». Хелен подтверждает самый страшный вывод российских коллег: зачастую девушек продают сутенёрам их близкие родственники. Когда африканки приезжают в Россию, у них забирают документы и выставляют «долг» на сумму в $40—50 тыс.

Отрабатывать деньги девушкам приходится через оказание интим-услуг, при этом сутенёрам идёт весь заработок. На выплату такой суммы уходит несколько лет. Затем кто-то возвращается домой, но чаще всего девушки остаются в России и становятся «мадам» — надзирают за другими девушками.

«Девушки просто записывают, сколько они заработали, в блокнот, — рассказала Тейлор RT. — Сколько им ещё работать, знают весьма приблизительно. Уезжать многие потом не хотят — здесь есть хоть какой-то шанс на «нормальную жизнь». По их меркам, здесь они могут зарабатывать весьма неплохо».

Как отмечает активистка, многие пострадавшие мечтают о том, что смогут завести здесь семью, вести полноценную, счастливую жизнь.

«Они очень наивные и доверчивые, верят во всю чушь, что говорят им сутенёры. Чаще всего мозги им запудривают угрозами страшной смерти от проклятья вуду», — подчёркивает Хелен.

Корни секс-трафика уходят в глубинные социальные проблемы африканских государств: отсутствие работы, нормального образования, здравоохранения и несоблюдение человеческих прав. Поэтому некоторые девушки сознательно соглашаются на чудовищные условия трафикеров в надежде на «путёвку в нормальную жизнь».

В Москве волонтёры Exodus Cry пытались выяснить у девушек адреса квартир, в которых их содержат, имена «мадам» и сутенёров, предлагали тайно записать на диктофон разговор с «хозяевами». Тогда у активистов была бы какая-то доказательная база для полиции. Однако большинство девушек отказываются из-за страха перед сутенёрами. Только одна молодая женщина дала согласие. Однако затем она решила позвонить отцу — спросить совета.

«Элла — совсем молодая девушка, высокая и красивая, лет 20 всего, — рассказала Тейлор. — Приехала в Москву пару месяцев назад. Здесь её и ещё нескольких девушек держат в съёмной квартире в Коньково. Отец ей ответил, что проклянёт дочь и выгонит её мать из дома. В итоге она отказалась брать с собой диктофон. То есть выходит, что, скорее всего, Эллу трафикерам продал родной отец. Это за гранью моего понимания».

«Нужен системный подход»

В операции по спасению Эллы и её подруг по несчастью приняли участие волонтёры Exodus Cry, члены движения «Альтернатива» и сотрудники окружного УМВД . К сожалению, в подобных случаях почти никогда не удаётся привлечь к ответственности преступников, но в этот раз активисты рассчитывали, что получится поймать сутенёров с поличным.

Рейд был спланирован за несколько дней — сначала активисты Exodus Cry вызванивали девушек и вели с ними беседы, в то время как люди из «Альтернативы» ждали по указанным африканками адресам борделей. Когда девушки возвращались с «вызова», активисты пытались проследить, в какую квартиру они зайдут.

Районные полицейские сомневались в судебных перспективах этого дела и не отреагировали на инициативу общественников. Однако на призыв волонтёров откликнулись сотрудники окружного управления.

«Без полиции вся затея бессмысленна, — пояснила RT пресс-секретарь «Альтернативы» Юлия Силуянова. — Ну вытащим мы двух девчонок, потом десять снова завезут. Нужно привлекать к ответственности сутенёров, выдворять их из страны, нужен какой-то системный подход к проблеме. У нас налажены связи с уголовным розыском, но статья «Торговля людьми» тяжело доказуема и требует много работы».

В назначенный день полиции и активистам удалось обнаружить квартиру, где содержали девушек. Бордель находился на восьмом этаже многоквартирного дома, и это облегчало задачу: во время прошлого рейда «Альтернативы» сутенёры сбежали через окно — спрыгнули с третьего этажа.

Обычно, чтобы попасть внутрь, требуется присутствие владельца квартиры. Но в этот раз темнокожие мужчина и женщина — супруги, как позже оказалось, — попытались дать отпор гостям прямо на лестничной площадке.

«Никаких камер! Я не преступник! Это мой дом! Зачем тут полиция! Выключите камеры!» — принялся кричать на плохом русском и английском мужчина, которому вторила жена.

Полицейские попытались их успокоить, говорили, что проводят рядовую проверку документов — сотрудники зайдут в квартиру, удостоверятся, что у жильцов всё нормально с визами. В этот момент на лестницу стали выходить другие жильцы этажа.

Женщина, которой на вид было немного за 50, сразу заявила, что ей 76 лет и что полиция пришла за ней. Якобы за ней следят спецслужбы после того, как на День Победы она спела неприличные частушки.

«За мной, значит, пришли. Какие проститутки? — удивлялась женщина. — Это квартира уважаемого профессора! Откуда у него там проститутки?!»

Затем и из самого борделя стали выходить темнокожие девушки. Полицейские прошли внутрь квартиры, чтобы удостовериться, что из помещения вышли все жильцы.

«Мне негде было жить, и эти добрые люди меня приютили»

В квартире сразу же в глаза бросался беспорядок, стоял сильный запах пота. Во время осмотра полицейские обнаружили двух темнокожих мужчин — одного в платяном шкафу, другого на балконе.

Оказалось, что в двухкомнатной квартире с одним санузлом проживали девять молодых девушек, два несовершеннолетних мальчика, трое мужчин (двое среднего возраста и один постарше) и женщина лет 35.

Почти у всех обитателей притона на руках были паспорта и визы. Впрочем, документы девушкам сутенёры могли выдать непосредственно перед рейдом, когда почувствовали угрозу со стороны полиции. Кроме того, девушки успели переодеться, изменить причёски и макияж. Из-за этого активисты не сразу смогли узнать среди присутствовавших тех девушек, с которыми общались ранее. Все причастные были доставлены в УМВД «Коньково». Когда девушек начали опрашивать, они заявили, что случайно оказались в той квартире. У всех оказалась одна и та же легенда: «Я прилетела сюда как болельщица. Мне негде было жить, и эти добрые люди меня приютили».

Хелен была потрясена. «Зачем они врут?! Они же сами хотели домой, выбраться из борделя. Почему?» — расстраивалась активистка.

На следующий день всех задержанных доставили в консульство, где сутенёры признали, что привезли в Россию девять девушек. Дипломаты пригрозили привлечь своих граждан к ответственности, если они не предоставят девушкам обратные билеты домой.

«Не стали сознаваться»

После рейда Юлия Силуянова из «Альтернативы» успокаивала коллегу.

«Хелен, вы сделали что смогли. Вы молодцы! По крайней мере вы дали им шанс — они сами сделали выбор. Может, торговать здесь собой для них лучше, чем ехать домой. Где папа, который тебя продал, нет работы и безнадёга», — говорила она иностранной активистке.

«Спасибо, Юля! Я так рада, что смогла с вами поработать. Впервые я присутствовала непосредственно во время освобождения, это серьёзный урок и опыт. Но почему же они не стали сознаваться, что их удерживают насильно? Они же могли освободиться!» — отвечала Хелен.

Сама Хелен Тейлор родом из Англии. Она пришла в Exodus Cry десять лет назад. Вступить в организацию её заставил случай.

«Мне было 16, я сама из религиозной семьи, воспитывали меня в духе христианских традиций, — вспоминала Хелен. — Как-то я гуляла по Лондону и заблудилась. Оказалось, что я забрела в район с борделями и массажными салонами. Я увидела на улице проститутку, не знаю, откуда она была, может, из Восточной Европы. И меня охватил ужас: любой беззубый пьяница может целый час делать с ней что хочет за деньги».

Хелен призналась с беседе с RT, что тогда у неё было желание подойти к женщине и подарить ей розу, сказать, что она замечательная, что она личность и не должна позволять так обращаться с собой. Но в итоге Хелен убежала и потом долго плакала, тяжело переживая опыт столкновения с «действительностью».

«Тогда я и решила, что стану помогать женщинам, вовлечённым в секс-индустрию, — объяснила Хелен. — Если женщина торгует собой, это её последний выбор. Секс — это хорошо и прекрасно, если это акт любви между партнёрами. Но если женщина спит с мужчиной за деньги — это совсем другая история».

Дома у Хелен есть довольно необычная коллекция туфель на высокой шпильке, которые она забрала у освободившихся от трафикеров девушек в обмен на обычную обувь. Рядом с туфлями Хелен вешает рисунки, посвящённые каждой из девушек, и коротко рассказывает их истории.

«У них нет кандалов или цепей на ногах. Символ их невольничества — туфли на высоком каблуке, в которых они ждут своих клиентов», — поясняет Тейлор.

«Она привыкла, что тело ей не принадлежит»

По словам англичанки, девушек в США начинают вовлекать в проституцию в среднем с 14 лет. Подавляющее число американских секс-работниц — девушки, рождённые внутри страны.

«Огромный процент девушек были изнасилованы в детстве, — с горечью констатирует Хелен. — Зачастую своими отцами, отчимами, дядями или братьями. Я знала девушку, её с восьми лет регулярно насиловал отец. Она привыкла к тому, что её тело ей не принадлежит, что оно отчуждено, что мужчина может ею воспользоваться. Потом ей как-то предложили деньги за секс, и она была удивлена — ведь раньше ею пользовались бесплатно. Так она стала проституткой».

По словам Хелен, в штате Невада, где проституция легальна, количество преступлений, связанных с торговлей людьми, значительно больше, чем в штатах, где проституция запрещена.

«Здесь кормят и есть где жить»

«Сутенёры используют разные способы давления, — говорит Хелен. — В США они чаще всего сначала втираются в доверие к девушке, становятся любовниками, а потом пользуются её личной привязанностью для манипулирования».

Как полагает Хелен, в случае с Эллой, которую, по всей видимости, продал в рабство родной отец, нет гарантий, что девушка захочет признаться во всём полиции и вернуться домой.

«Как бы чудовищно это ни звучало, многие девушки готовы в течение нескольких лет спать с незнакомыми мужчинами, терпеть унижения и побои, лишь бы не возвращаться домой, — говорит Хелен. — По их словам, что там, что здесь нужно много работать, но тут хотя бы кормят, одевают и есть где жить».

Активистка также отметила, что, если девушки решат остаться и продолжат торговать собой, рано или поздно сами станут пособницами в трафикинге.

«Одну из девушек, Бекки, сюда пригласила сестра, — привела пример Хелен. — Сказала ей, что есть классная работа и хорошо платят, вообще всё здорово. Бекки приехала — и сразу попала в бордель, дальше всё как обычно. Возможно, пройдёт время — и она позовёт сюда свою подругу или ещё кого-то. Кошмарный семейный подряд».