Новый флешмоб в Сети: как исчезнуть за секунду под песню Lil Yachty

Думаешь, в Сети все зажигают только под Дрейка (31) и его In My Feelings? Как бы не так! Появился новый челлендж под названием Zoom Challenge, участники которого сначала танцуют под песню рэпера Lil Yachty (20), а потом «вжух» и резко пропадают из кадра.

Кстати, чаще всего героями флешмоба становятся дети, чьи родители решили над ними подшутить, так что сейчас пользователей в комментариях предупреждают об опасности этой затеи (дети могут удариться). Но некоторые пошли дальше и сняли видео с кошками, собаками и даже змеями.

#zoomchallenge 😂

