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Новый флешмоб в Сети: как исчезнуть за секунду под песню Lil Yachty
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Новый флешмоб в Сети: как исчезнуть за секунду под песню Lil Yachty 

Peopletalk 57 минут назад
Фото: Peopletalk
Думаешь, в Сети все зажигают только под Дрейка (31) и его In My Feelings? Как бы не так! Появился новый челлендж под названием Zoom Challenge, участники которого сначала танцуют под песню рэпера Lil Yachty (20), а потом «вжух» и резко пропадают из кадра.
Кстати, чаще всего героями флешмоба становятся дети, чьи родители решили над ними подшутить, так что сейчас пользователей в комментариях предупреждают об опасности этой затеи (дети могут удариться). Но некоторые пошли дальше и сняли видео с кошками, собаками и даже змеями.
#zoomchallenge 😂
A post shared by 💍Maddie🤧 (@maddie.773) on  Jul 16, 2018 at 8:11pm PDT  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-fleshmob-v-seti-kak-ischeznut-za-sekundu-pod-pesnyu-lil-yachty/
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