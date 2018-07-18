Снять маски с псевдогероев

Улицы, которые носят имена большевиков, обязательно нужно переименовывать. Но делать это необходимо постепенно, чтобы не вызывать всплеск негатива у горожан.

И все же, повторюсь, надо решиться на этот ответственный шаг. Ведь тот факт, что и по сегодняшний день в названиях некоторых улиц попрежнему увековечены имена большевиков, является практически восхвалением преступников.

Нужно понимать, что жуликам и бандитам всех мастей не должно быть места в истории святой России. А большевики первого поколения как раз таковыми и были. Они не признавали духовности и руководствовались только лживыми идеалами.

Поэтому многими людьми, знающими историю, и представителями Церкви такие названия улиц, как, на пример, в честь небезызвестного Сергея Лазо , или районов (тот же Войковский) воспринимаются как оскорбление и в каком-то роде насмешка над историей. Некоторым улицам, особенно в центре Москвы, нужно вернуть исторические названия.

Большинство из них были забыты. Сохранность ценностей духовенства и истории, прежние возвышенные названия переулков и улиц дадут больше позитива и благоприятно скажутся на сознании людей.

Для действенного механизма возврата старых названий и установки утерянных памятников придется поискать некий консенсус. Поскольку мы знаем заранее, кто против этого восстанет и будет любыми доступными способами препятствовать идее снятия с большевиков маски героев Октябрьской революции.

Полагаю, такой силой станут представители коммунистической партии со всеми ее ответвлениями и либеральных кругов, которые поддерживают это же направление. И справедливости ради стоит заметить, что в определенные периоды истории эти же либералы и сами страдали от неправедных поступков большевиков. Однако несмотря на это, они встанут на защиту коммунистов . Все это делается для того, чтобы Россия никогда не вспомнила свои духовные ценности.

Перспектив к восстановлению памяти императорской России и православной Руси много. В будущем хочется, чтобы была площадь Александра III, улица Вознесения или проспект, посвященный именам протоиереев и святым местам, которых в нашей стране немало.