Рэпер Бездушный совершил суицид после травли из-за сайта для гей-знакомств

Смоленский рэпер Роман Терещенков, известный под псевдонимом Артас Бездушный, покончил с собой после конфликта в местной кальянной. Об этом рассказал «Ленте.ру» друг погибшего, пожелавший сохранить анонимность.

За день до своей смерти Терещенков опубликовал во «ВКонтакте» видеообращение, в котором рассказал, что в кальянной его избивал, запугивал и «заставлял за что-то извиняться» другой мужчина.

«Дело в том, что меня взломали, и написали в гейских группах что-то вроде «ищу пассива». Он это увидел, начал мне писать, ржать надо мной, писать что я гомик. А я просто сделал вывод логический — если он нашел эти группы, эти посты, значит он сам там лазит», — заявил рэпер.

Собеседник «Ленты.ру» рассказал, что после инцидента Терещенков обратился в полицию. «Вечером того же дня Рому нашли под окнами собственного дома. Он еще дышал, но кости были переломаны», — заявил друг погибшего.

Информация о смерти рэпера также появилась в паблике во «ВКонтакте» «Хип-Хоп Изнутри в Смоленске».