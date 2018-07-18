Заклятые подружки: Пэрис Хилтон назвала Линдси Лохан «патологической лгуньей» 

Пэрис Хилтон и Линдси Лохан В начале нулевых Пэрис Хилтон и Линдси Лохан были лучшими подружками. Но вот уже больше семи лет они не просто не общаются, а стараются подколоть друг друга при любой удобной (и неудобной) возможности. Девушки стали заклятыми врагами из-за мужчины (как ни банально). Когда-то Линдси пыталась увести у Пэрис ее возлюбленного.
Недавно Хилтон рассказала, что не все знакомые и приятели получили приглашения на ее свадьбу с Крисом Зилкой. Как вы думаете, кого не позвала на торжество светская львица? Да-да, Линдси Лохан. А сегодня в аккаунте Paris2000 в Instagram появилось старое видео, на котором актриса вспоминает, как Пэрис якобы ударила ее на одной из вечеринок и вылила на нее бокал с коктейлем. Скандальную запись поспешила прокомментировать сама участница инцидента. Линдси — патологическая лгунья, — коротко написала Хилтон.
the chronicles of the 00s troubled star Lindsay Lohan and her chaotic backtracking situations A post shared by not your typical barbie girl 💖 (@paris2000s) on Jul 17, 2018 at 2:58pm PDT Пока Лохан никак комментариев по этому поводу не давала, но что-то нам подсказывает, что конфликт еще не исчерпан… Впрочем, возможно, между звездами все-таки наступит перемирие. Пэрис точно умеет забывать старые обиды. Вспомним хотя бы историю дружбы Хилтон и Ким Кардашьян, которая когда-то работала у нее ассистенткой. Девушки были не разлей вода, нокогда скандальное секс-видео Ким попало в Сеть, Пэрис позволила высказаться вее адрес более чем грубо, после чего крепкий союз распался. В конце 2016 года спустя долгие годы игнорирования друг друга девушки неожиданно помирились, а Канье Уэст даже пригласил подругу супруги рекламировать свою коллекцию одежды.
Пэрис Хилтон
Линдси Лохан