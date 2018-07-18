Фельдшера «скорой» осудили за эротические фото

Список профессий, требующих от своих представителей пуританского облика, неумолимо растет. Претензии по поводу излишней фривольности и эротичности выложенных в Сеть фото— и видеоизображений уже предъявлялись и курсантам летного училища, и сотрудницам полиции, а уж учителям всех рангов, похоже, даже купаться и загорать теперь можно не иначе как в парандже.

И вот — новая жертва. На сей раз общественность в лице коллег строго осудила за излишнюю сексапильность фельдшера Анастасию. Девушка, что и говорить, эффектная и будоражащая — судя по выложенным фотографиям. Вот эти фотографии другие сотрудницы потребовали немедленно убрать с глаз долой. С до боли уже привычными пояснениями про честь мундира — простите, белого халата…

Хочется, конечно, впасть в занудство и напомнить суровым медработникам, что честь белого халата пятнают совсем другие вещи: взятки, равнодушие, халатность, уж простите за тавтологию. Но тут удивительно другое: вроде работники здравоохранения, а не знают, сколько внимания пациенты мужского пола уделяют внешнему виду женщин-медиков. И отнюдь не с позиции строгого дресс-кода. Наоборот, сексапильная врач или медсестра — любимое эротическое мечтание мужчины, оказавшегося на больничной койке. И мощный стимул к выздоровлению. Знакомые медики рассказывали сотни историй про старичков, платонически влюбляющихся в ухаживающих за ними медсестричек. Сколько разговоров они ведут о прелестях симпатичного персонала в больничных палатах! Кто-то из них затем даже встает на ноги — вопреки всем диагнозам. А для тех, кому выздороветь, к несчастью, уже не суждено, перекинуться парой слов с миловидной медсестрой — последняя радость…

Даже анекдот есть, очень старый: «Сестра, взболтайте мне яйца, пожалуйста!.. Ой, я вообще-то имел в виду гоголь-моголь, но то, что вы делаете, еще лучше!»

Так что такой фельдшер, как Настя, способен излечивать одним своим видом. А если она вдобавок еще и специалист хороший, то ей вообще нет цены. Зачем же гнобить девушку? Лучше, наоборот, попросить ее выезжать на вызовы в том самом облике (будоражащем, но отнюдь не непристойном), в котором она делает свою фотосъемку. Чтобы, так сказать, подстегнуть пациента, пробудить в нем волю к жизни и стремление поправиться.

Однако, похоже, времена у нас наступают трудные — для красоты, эротики, юмора. Времена пуританской строгости, монашеской суровости и морали старых дев. Не говорю, что это плохо: для монахов и старых дев, наверное, действительно не слишком приятно на больничной койке видеть возле себя сексапильных медработниц — они напоминают им об упущенных возможностях.

А вообще, считаю, представители других профессий тоже должны принять эстафетную палочку. Чем хуже, к примеру, честь мундира банковского работника? Или сотрудника сферы общественного питания? Почему это официантке можно не только фривольные фото выкладывать, но даже, скажем, разносить пивные кружки с во-о-о-от таким декольте?

Или монахи и старые девы пива не пьют?..

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