Отсутствие совести должно быть наказуемо

А почему бы и нет? Приравнять сожительство к официальному браку — не такая уж и бредовая идея. Все-таки не каждое сожительство обречено на провал и краткосрочно, равно как и не каждый брак, как известно, свят и долговечен.

Не знаю, по каким таким внутренним причинам у сенатора Белякова болит голова об ущербном статусе семейной жизни без регистрации брака, но он говорит дело. Зачем притворяться моральными недотрогами: сам факт сожительства без штампа в паспорте уже давно потерял налет чего-то постыдного. Как минимум, лет 20 времена не те. В сознании постсоветских граждан жить вместе и не жениться — уже давно нормально.

Это само собой разумеется и даже не обсуждается. Так что, с точки зрения внутреннего приятия и неприятия современным обществом, сожительство и официальный брак ничем не отличаются. Пары так же рождают и воспитывают детей, так же ведут общее хозяйство, так же ссорятся и мирятся, так же ездят к родителям на выходные. Независимо от того, что «нарисовано» в паспортах.

По сути, законодательно уравнять официальный и неофициальный браки— лишь необходимая формальность. Признание того, что вода мокрая. Ценность же такого признания в том, что оно способно защитить женщин от материальных сложностей в случае форс-мажора. Как любит говорить моя подруга Маринка, мужик нынче жадный пошел, своего не упустит. Что жену, что сожительницу некоторые экземпляры способны в случае чего выставить за дверь в одних стрингах. Закон же станет отличным нейтрализатором мужского суперэго. Отсутствие совести, знаете ли, должно быть наказуемо. Будь ты сожитель или муж.

И неправда, что люди не женятся, потому что не хотят этого. Что за средневековые выводы? Они могут не регистрировать отношения в ЗАГСе по самым разным причинам. Даже очень глупым и банальным, се ля ви: сначала нет денег, потом времени, а в итоге так заедает пресловутая бытовуха, что походы в ЗАГС откладываются все дальше и дальше. А зачем? Людям и так хорошо. Их счастье и благополучие не зависят от того, что государство их считает сожителями без прав и претензий.

У меня есть знакомый, которому уже за 50. Так вот, его родители всю жизнь прожили без регистрации. Душа в душу, вместе и в горе и в радости, но без официального статуса мужа и жены. Хотя они ими были. Самыми настоящими.

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