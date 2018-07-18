Сотрудника ДПС наказали за конфликт со звездой Comedy Woman

В мае с 25-летней актрисой шоу Comedy Woman произошла неприятная ситуация. Надежда Ангарская собралась погулять с ребенком недалеко от своего дома, но не смогла выехать из двора, так как дорогу ей преградил сотрудник ДПС . В тот день в Москве проходил велопарад, чем и оперировал инспектор. Тогда она записала видео, где был запечатлен ее конфликт с сотрудником в форме. Совершенно случайно в тот момент мимо проезжал начальник инспектора ДПС, который распорядился ее пропустить.

Сегодня стало известно, что сотрудник, который ругался с Надеждой, был наказан. Алексею Пудовкину сделали выговор за перебранку с актрисой, сообщает Telegram-канал Mash. Сама Ангарская пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Она давно забыла о том дождливом дне, когда ей пришлось мокнуть, разговаривая с инспектором. Не так давно артистка отдохнула на Мальдивах со своей семьей.

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