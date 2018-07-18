Ещё
Сотрудника ДПС наказали за конфликт со звездой Comedy Woman
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудника ДПС наказали за конфликт со звездой Comedy Woman 

Teleprogramma.pro 58 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В мае с 25-летней актрисой шоу Comedy Woman произошла неприятная ситуация. Надежда Ангарская собралась погулять с ребенком недалеко от своего дома, но не смогла выехать из двора, так как дорогу ей преградил сотрудник ДПС. В тот день в Москве проходил велопарад, чем и оперировал инспектор. Тогда она записала видео, где был запечатлен ее конфликт с сотрудником в форме. Совершенно случайно в тот момент мимо проезжал начальник инспектора ДПС, который распорядился ее пропустить.
Сегодня стало известно, что сотрудник, который ругался с Надеждой, был наказан. Алексею Пудовкину сделали выговор за перебранку с актрисой, сообщает Telegram-канал Mash. Сама Ангарская пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Она давно забыла о том дождливом дне, когда ей пришлось мокнуть, разговаривая с инспектором. Не так давно артистка отдохнула на Мальдивах со своей семьей.
больше по теме
Надежда Ангарская: «Ругаемся с мужем каждый на своем языке»Звезда Comedy Woman — о своем интернациональном браке, любимом сыне, родной Якутии и сокровенной мечте. Напомним Надежда воспитывает трехлетнего сына. Она совмещает работу актрисы, ведущей и певицы, а все свободное время посвящает своему ребенку.
Teleprogramma.pro: последние новости
Экс-солистка Destiny’s Child попала в психиатрическую клинику «Все мы стареем»: Вера Брежнева встала на защиту Аллы Пугачевой Виктория Дайнеко готова вернуться к бывшему мужу после болезненного развода
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день72
Как понять, что вы начали стареть2
Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме43
Сколько тратят звезды на своих детей8
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера7
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение