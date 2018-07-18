Как гарантированно заинтересовать любую девушку

Тема отношений с женщинами окутана множеством тайн и легенд, предположений и гипотез. Поговаривают, что, для того чтобы познакомиться с красивой и интересной девушкой да еще и заинтересовать ее, необходимо пройти трудный и тернистый путь, ловко преодолевая препятствия, словно Одиссей между Сциллой и Харибдой. Предположим, что ты, как подобает настоящему мужчине, отважно сделал первые шаги и у вас уже явно намечается роман, но вот незадача: постепенно ее интерес к тебе иссякает, и вот она уже не заглядывает к тебе в рот каждый раз, когда ты его открываешь. Но не грусти — BroDude спешит на помощь. Тебе лишь следует соблюдать несложные рекомендации, с помощью которых ты эмоционально привяжешь к себе любую девушку на веки вечные.

Всячески пытайся понравиться

Тебе непременно нужно знать все ее предпочтения, вкусы, интересы, взгляды и всегда их поддерживать. Говорит девушка, что любит футбол, — ты должен завизжать от умиления и тут же сказать, что не можешь без него жить (даже если с этим спортом ты знаком только по фильму «Убойный футбол»); упомянула, что терпеть не может тяжелую музыку, — обязательно подчеркни, что ты тоже не можешь слушать этот бессвязный ор, а плакат Motorhead в туалете лучше заранее выброси. Твоя основная задача — все время делать так, как ей нравится, говорить, что она хочет, максимально соответствовать ее вкусам. В общем, вести себя так, чтобы она даже не задумалась о том, что ты каким-то образом можешь ей не подойти.

Старайся впечатлить

Ты обязательно должен доказать ей свою статусность, даже если для этого придется нагло врать. Если идете в ресторан, непременно выбирай самый дорогой, что есть в твоем городе, и не забудь продемонстрировать даме свой изысканный вкус: заказывай вино минимум 20-летней выдержки, а блюда — цена которых имеет не меньше четырех цифр. Что? Нет денег столько? Так найди, займи у друзей, возьми кредит! Ты крутой парень — у тебя не может не быть денег. Во время разговора небрежно подчеркивай, что у тебя высокий социальный статус (ну или ты стремишься к нему). Идеально, конечно, чтобы ты уже был начальником, но, даже если ты подрабатываешь, торгуя на биржах криптой, говори, что занимаешься инвестициями, а если работаешь официантом, называй свою должность не иначе как «менеджер по сервисному обслуживанию клиентов». Также желательно как бы невзначай взмахивать рукой с дорогими часами, чтобы они были заметны под твоей шелковой рубашкой с золотыми запонками. Мы надеемся, у тебя есть все это? Если нет, ты знаешь, что делать. В конце концов, зачем мы писали столько статей с рекламой займов и ломбардов?

Доминируй над другими и веди себя вызывающе

Все должны знать, кто тут хозяин жизни. Почему ты позволяешь этой официантке переспросить у тебя заказ? А почему ты еще не наорал на весь персонал за то, что блюда готовят дольше пяти минут? Твоя женщина может подумать, что ты слабый, не имеешь реального авторитета. О, только посмотри, как тот щегол взглянул на нее! Немедленно начисти ему рожу — ты самец или кто?

Ревнуй

Ревность фактически синоним слову любовь — всегда об этом помни. Она должна ложиться спать с мыслью, что ты всегда где-то рядом. Даже не думай разрешить ей зайти после работы в кофейню, ведь она того гляди еще познакомится с кем. Про поход с подругами в клуб или бар, надеемся, не надо объяснять?

Контролируй все Женщина, она же ведомая: за ней глаз да глаз нужен. Поэтому ты обязан контролировать все ее действия; у нее не должно быть друзей, которые могут научить чему-то вредному; увлечения должны быть все одобрены тобой лично. Очень хорошо, если это будет что-то стандартное типа кулинарии, вышивания, чтения романтических книг. Так ты продемонстрируешь свою внимательность и заботу.

Сексизм — это хорошо

Всячески подшучивай над тем, как она пытается завести машину, говоря о том, что женщины за рулем — сущее зло. Скажи честно, что она готовит неплохо, но вообще-то лучшие повара, конечно, мужчины. Да и вообще глумись при любом упоминании темы о правах и свободах женщин, равноправии и прочей ерунде — это все придумал гнилой проклятый Запад, чтобы лишить тебя идеальных женщин. И не бойся обидеть этим — наоборот, ты стимулируешь у нее желание становиться лучше.

Говори всегда только о себе

Она должна понимать, насколько ей повезло с тобой — всегда рассказывай о своих победах, мыслях, желаниях. Если девушка пытается что-то сказать свое, обвини ее в неуважении, в том, что совсем не ценит тебя и не хочет выслушать.

Никогда не говори о своих настоящих чувствах

Эту тему тебе стоит просто избегать — сама догадается обо всем. Не мужское это дело — разговаривать с женщинами об отношениях и чувствах.

Постоянно жалуйся на все, что тебя раздражает

Тебе следует постоянно говорить о том, как тебя бесят цены на бензин, чиновники, законы, парни в облегающих штанах с андеркатами на голове, непорядочные, меркантильные женщины, сборная России по футболу и все-все, что тебе не дает спокойно жить. Главное, делай это на регулярной основе — так она поймет, что ты с ней искренен, а еще не живешь в розовых очках, что делает тебя более мужественным.

Будь нормальным

Девушка будет очень рада, если ты в столь бурное время будешь самым нормальным, простым парнем. Никогда не экспериментируй со своей внешностью, а уж тем более не пытайся за собой ухаживать — эти увлечения не для натуралов. Говори как можно проще и о самых обычных вещах. Знаешь, как она устала от этих умных разговоров на работе? Если что-то не понимаешь в окружающих, критикуй и высмеивай побольше (что они о себе там возомнили вообще?). Имей самые обычные увлечения, иди проверенными дорогами по жизни, как тебе много раз говорили окружающие — людям же со стороны виднее.

Шути как можно пошлее

Что может быть лучше сальных шуточек? Как только в разговоре ты услышал хотя бы призрачный намек на секс, срочно обыграй его в самой грубой и пошлой форме (в лучших традициях Тодда из сериала «Клиника»). Так женщина будет видеть в тебе не только самца, способного удовлетворить все ее сексуальные желания, но и человека с прекрасным, воистину тонким чувством юмора.