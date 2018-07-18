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Елена Летучая показала соблазнительную фигуру в купальнике
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Елена Летучая показала соблазнительную фигуру в купальнике 

Teleprogramma.pro 34 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
«Юра убедил меня заботиться о своем здоровье. Раньше я не могла остановиться: трудоголизм — моя привычка. Сейчас я стала думать о здоровье, больше времени уделять семье», — не так давно рассказывала Елена Летучая в интервью Teleprogramma.pro. Напомним, что врачи запретили телеведущей часто летать из-за проблем со здоровьем. Последнее время она все же путешествует, но старается не перенапрягаться, поэтому в спортзале ее не встретить.
На днях Елена дала понять, что ее хочется вернуться к тренировкам. «На спорт пока нельзя, но помечтать можно», — написала она и опубликовала снимок, на котором запечатлена на эллиптическом тренажере. В кадре телеведущая позирует в черном купальнике и демонстрирует соблазнительное тело. Поклонники восхитились звездой, а также отметили, что Летучая находится в идеальной форме, поэтому тренироваться ей не нужно.
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Личное досье
Летучая (Анашенкова) Елена АлександровнаЕлена Летучая — российская телеведущая, получившая известность благодаря телепроекту «Ревизорро». В ноябре 2017 года пополнила ряды сотрудников Первого канала и стала ведущей программы «Летучий отряд». «Елена выглядишь хорошо, очень сексуально», «Какая женщина красивая, статная, русская красавица», «Ого, вот это форма», — стали комментировать фото подписчики. Некоторые из них заподозрили Елену в беременности. На эти мысли их навели слова телеведущей о том, что ей нельзя тренироваться. Поклонники считают, что ей давно пора завести детей, да и сама телеведущая признавалась в интервью, что готова стать мамой.
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