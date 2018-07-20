Фотография Елены Летучей в дерзком купальнике восхитила поклонников

Фотография Елены Летучей в дерзком купальнике восхитила поклонников Спортом телеведущей пока не разрешают заниматься врачи, но помечтать об этом она может. Некоторое время назад обеспокоенные поклонники Елены Летучей узнали о том, что их любимица попала в больницу. Диагноз врачей был не слишком приятный: «нестабильная стенокардия». А это значит, что на какое-то время телеведущей придется забыть о авиаперелетах и дальних поездках. Еще больше разволновались фолловеры звезды, когда увидели в Instagram новую фотографию, которую Елена подписала «На спорт пока нельзя, но помечтать можно». Некоторые даже предположили, что Летучая беременна, поэтому врачи и запретили ей нагрузки.

Тем не менее, фотография имела большой успех у подписчиков: ведущая позирует на эллиптическом тренажера в довольно открытом купальнике, который совершенно не скрывает ее соблазнительной фигуры. Многие поняли, что Елена дает понять: она соскучилась по тренировкам. «Потрясающе выглядите!», «Шикарная женщина», «Вы в отличной форме», — комментировали поклонники.

20 июля Елена обрадовала поклонников: из больницы ее выписали. Для тех, кто переживал за нее больше всего, она записала видеообращение, в котором поблагодарила всех, кто беспокоился о ее здоровье и пообещала. что в скором времени зрители снова увидят ее на телеэкране.

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