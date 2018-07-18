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Мать погибшей звезды «Хора» рассказала о причинах его смерти
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Мать погибшей звезды «Хора» рассказала о причинах его смерти 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Мать покойной звезды сериала «Хор» Кори Монтейта рассказала о его последних днях и возможной причине смерти в беседе с People.
По словам Энн Макгрегор, перед смертью от передозировки наркотиков в смеси с алкоголем ее сын перенес стоматологическую операцию.
"В крови у него было много медицинских препаратов, и для его тела, борющегося с зависимостью, это было нехорошо. Он не принял достаточный для передозировки объем наркотиков, но умер", — поделилась она.
Макгрегор также признала, что ее сын не был готов к голливудской славе и принимал наркотики, чтобы «отвлечься».
31-летнего Кори Монтейта нашли мертвым в номере отеля в Ванкувере в июле 2013 года. Передозировка была признана случайностью.
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