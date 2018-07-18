Обещал — женись: 20 лет назад пара договорилась пожениться, если после 40 они будут одиноки

Майри Гордон и Риз Маклеллан встречались, когда обоим было по 20 лет, и, как это часто бывает, расстались. Произошло это в 1995 году. Очевидно, расстались они мирно и сохранили хорошие отношения, потому что вскоре после разрыва заключили в шутку пари — если никто из них не будет в браке в 40 лет, то они поженятся.

В 2009 году они вновь встретились по чистой случайности. Майри и Риз, оба подбирающиеся к рубежу 40 лет, оказались не обременены ни супругами, ни детьми. Догадайтесь, что случилось после.

25 марта 2017 года пара поженилась в столице Шотландии Эдинбурге.

Майри вспоминает: «Никогда не забуду тот день, когда мы расстались. Мы были так молоды. Мы пообещали друг другу, что если до 40 лет никто из нас так и не сыграет свадьбу, то мы поженимся. До сих пор не могу поверить, что мы сделали это».

Майри случайно столкнулась с Ризом, которого она описывает как любовь всей своей жизни, в 2009 году — в первый раз с того момента, как они расстались 20 лет назад.

«Я пришла на модный показ, который моя подруга организовывала для благотворительности. А Риз как раз был там волонтером. И после шоу мы все пошли выпить».

«Между нами вновь пробежала искра, однако мы оба состояли в отношениях и ничего не стали предпринимать».

«Я жила в Корнуолле, а он в Эдинбурге». Три года спустя Майри переехала в столицу, расставшись с мужчиной, с которым она была 12 лет.

«Я столкнулась с его мамой и сестрой в магазине, они дали мне его телефон». Они встретились, но опять ничего не произошло, так как Майра все еще переживала прошлый разрыв.

«Через год я узнала, что мама Риза в больнице и у нее рак. Я позвонила ему, чтобы выразить свои соболезнования и узнать, чем помочь». Пара стала встречаться, и так прошло несколько месяцев.

«Но я очень боялась, что мне снова причинят боль. Так что я порвала с ним, хотя у меня были к нему сильные чувства».

В 2015 году они вновь случайно встретились и, вновь почувствовав, что старая любовь никуда не ушла, решили дать отношениям еще один шанс. Третий раз оказался счастливым — Майра с Ризом поженились.