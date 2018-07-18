«Слава богу, что не футболист»: Началова рассказала о свадьбе

Вся светская тусовка обсуждает нового ухажера певицы. Молодой, красивый, в последнее время он все чаще появляется вместе с Юлей на различных мероприятиях. А когда они узаконят свои отношения? С этим вопросом на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» к артистке обратился корреспондент Dni.Ru

"У нас сейчас идет конфетно-мармеладный период, и не хочу ничего загадывать, не знаю, будет ли свадьба в этом году — сама никому предложений делать не стану, — улыбается исполнительница. — Я вышла из того возраста, когда можно сломя голову бросаться в океан любви, поэтому все шаги делаю крайне осторожно".

Больше всего в избраннике Юлю подкупает интеллект. «Он очень умный, обладает огромными знаниями в разных областях, имеет аспирантурское образование, занимается защитой прав человека, — продолжает Началова. — Но самое главное, что он не футболист. Это принципиальный момент. Футболистов мне хватило и свой глаз на членов сборной, хотя там много холостяков, я больше не кладу — это давно спетая песня и прочитанная книга. Для меня, как я поняла, люди из мира спорта — совершенно другие».

Певица пять лет состояла в браке с обладателем Кубка УЕФА Евгением Алдониным , у них есть дочь Вера, ради которой они после развода сохранили приличные отношения. «Мы с Женей общаемся, он хороший человек. Правда, после развода я не была ни на одном футбольном мачте — зачем я туда пойду. Хотя Верочку Женя брал с собой. Недавно они ходили на Кубок ветеранов», — пояснила Началова.

Напомним, что о новом романе Юлии Началовой в светской тусовке заговорили еще в начале июня, когда на премии канала «Муз-ТВ» она появилась под руку с 38-летним Вячеславом. «Я судья, работаю в Нижнем Новгороде, состою в коллегии судей, — признался тогда Dni.Ru спутник Началовой. — Я не бедствую, к счастью, но на чувства это не влияет».

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