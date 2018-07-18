Самый лучший Шерлок Холмс отмечает день рождения

19 июля народный артист России Василий Ливанов отмечает 83-летие. Корреспондент «ВМ» связалась с легендарным исполнителем роли Шерлока Холмса , чтобы поздравить с днем рождения.

— Василий Борисович, от лица всей редакции «Вечерней Москвы» желаем вам здоровья и благополучия!

— Спасибо, любимая «Вечерка», что не забываете. Я старинный читатель вашей газеты. «Вечерку» читала вся моя семья.

— Как будете праздновать?