Самый лучший Шерлок Холмс отмечает день рождения 

19 июля народный артист России Василий Ливанов отмечает 83-летие. Корреспондент «ВМ» связалась с легендарным исполнителем роли Шерлока Холмса, чтобы поздравить с днем рождения.
— Василий Борисович, от лица всей редакции «Вечерней Москвы» желаем вам здоровья и благополучия!
— Спасибо, любимая «Вечерка», что не забываете. Я старинный читатель вашей газеты. «Вечерку» читала вся моя семья.
— Как будете праздновать?
— На дачу приедут друзья юности. К счастью, их у меня много. Парочку вы знаете: поэт Юрий Энтин и композитор Геннадий Гладков. Впрочем, чествовали меня еще в мае. Тогда напротив «Мосфильма» заложили мою звезду на Аллее звезд — сделали слепок с моей руки. Вся моя семья и друзья пришли на это событие.