А секс — после ЗАГСа: жертва пластики «Руки-базуки» женится на эротической модели

«Синтоловый качок» Кирилл Терешин , известный в интернете как «Руки-базуки», нашел себе невесту — эротическую модель и звезду Instagram Олесю Малибу.

Олеся Малибу в беседе с телеканалом «360» призналась, что свадьба запланирована на октябрь, и к этому времени Кирилл Терешин должен подарить ей кольцо. Девушка также проговорилась, что помочь в организации пышной свадьбы с «Руками-базуками» ей должен шоумен Андрей Малахов . Кстати, несмотря на обилие откровенных фотосетов в Instagram, секса до брака девушка не приветствует.

— говорит возлюбленная жертвы пластики.

Кирилл Терешин стал известным в соцсетях обладателем «рук-базук» после инъекций в мышцы синтола. Позже он «слил» синтол и установил в бицепсы импланты аналогично уродливой формы.

Пышногрудая Олеся Малибу пластикой увлекается в меру, ее фишка — татуировки по всему телу. А как тебе эта парочка?

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Фото:Instagram