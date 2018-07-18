Мачеха лишила Казарновскую семейной квартиры

Сегодня родилась замечательная оперная певица Любовь Казарновская . Её отец генерал, мать была филологом, дядя — директором бассейна «Москва» и председателем совета директоров плавательных бассейнов СССР, а также президентом федерации водного поло.

Она выросла в очень хорошей семье и сделала блестящую карьеру, стала лауреатом премии Ленинского комсомола, выступала на Зальцбургском фестивале, в нью-йоркской Метрополитен-опера, миланской Ла Скала. Певица учредила поддерживающий российскую оперу «Фонд Любови Казарновской», она же лидер фонда «Культурно-просветительское движение „Содействие творческому образованию“. А еще Любовь Юрьевна знает цену словам булгаковского Воланда о том, что москвичей испортил квартирный вопрос. Много лет назад мачеха выписала её из отцовской квартиры. Генерал Казарновский завещал её своей второй жене.

Семейная трагедия Казарновских началась со смерти матери Любови Юрьевны. У них была не только процветающая и обеспеченная, но и дружная, сплоченная семья, и вдруг всё пошло прахом. Через год после того, как его первой жены не стало, генерал привел в дом другую женщину. Его дети мачеху не приняли. Недавно стало известно, что сестра певицы и её муж были так оскорблены решением отца, что связали его с психическим заболеванием. Они вызвали к нему психическую неотложку, за этим последовала очень тяжелая сцена. Генерал отбивался, ему сломали руку — в психиатрическую больницу он не поехал, и отношения с этой дочерью у него испортились навсегда.

vk.com/diva_voice

Оперная певица Любовь Казарновская

Со своей сестрой Натальей перестала разговаривать и Любовь Казарновская. До недавнего времени её отношения с мачехой были неплохими. Но потом выяснилось, что певица лишилась квартиры — и вернуть её так и не удалось. Та оценивается в миллион долларов. Родственники судятся из-за квартиры, отношения между ними стали ужасными. Недавно Любовь Казарновская отправила мачехе открытку с изображением обезьяны. Мачеха вернула её, приписав: „возвращаю вам ваш портрет“.

Любовь Казарновская воспитывает молодых певцов, сотрудничает с Первым каналом, преподаёт, гастролирует по всему миру и пытается вернуть семейную собственность. Эта история отнимает у неё много сил и нервов, и завершится она, судя по всему, не скоро.