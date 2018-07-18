Художница решила помочь тем, кому мало русского языка для выражения чувств

Португальский (верхнее фото)

Означает: Разглаживать пальцами волосы возлюбленного/возлюбленной.

Во всех языках мира есть фразы, обозначающиеся чувства, которые почти невозможно коротко перевести на иностранный язык. Эмма Блок, британская художница, решила помочь влюблённым и просто счастливым людям всего мира и нарисовала иллюстрации, выражающие нежные и тёплые чувства. Итак, если вам не хватает русского языка, чтобы выразить свои эмоции, то вот вам ещё десяток признаний в любви и симпатии.

Румынский

Чувство, возникающее у страстно влюблённого, когда он разлучён с предметом своей страсти.

Японский

Это ощущение, когда вы встречаете человека и сразу понимаете, что вам суждено прожить с этим человеком всю жизнь.

Валийский

Объятие, которым любящий человек создаёт «зону безопасности» для предмета своей любви.

Китайский

Стареть вместе, держась за руки.

Яган (язык индейцев Огненной Земли)

Чувство, возникающее между двумя чересчур робкими влюблёнными, каждый из которых боится сделать первый шаг.

Тагальский (официальный язык Республики Филиппины)

Головокружение, возникающее в момент рождения любви «с первого взгляда».

Датский

Эйфория, которую испытывает только что влюбившийся человек.

Голландский

Тёплое чувство, возникающее в присутствии любимого человека.

Хинди

Любовь, осознание которой приходит в разлуке.

Арабский

Продолжать жить без любимого, не ощущая себя в полной мере живым.

Французский

Радость, которую испытывают воссоединившиеся после долгой разлуки влюблённые.

Тамильский (язык народа, живущего в штате Тамилнад на территории Индии и на севере Шри-Ланки)

Притворяться сердитым после размолвки с любимым человеком.

Рапануйский (язык коренных жителей острова Пасхи)

Потеря аппетита у влюблённого.

Урду (один из двух официальных языков в Пакистане)

Гордость от того, что вас любят.

Гаэльский (язык шотландских кельтов)

«Пульс моего сердца».

Китайский

Обещание вечной любви

Эскимосский

Предвкушение визита дорогого для вас человека.

Португальский

Легонько коснуться кончиком носа к шее возлюбленного/возлюбленной.

Немецкий

Ощущение безопасности, возникающие в присутствии с любимого человека.

Греческий

Романтический звук шуршания листьев на ветру.

Сербский

Ощущение единства со Вселенной, которое приходит через самые простые радости жизни.

Иврит

Чистая и бескорыстная радость от того, что у кого-то другого всё складывается хорошо.

Руквангали (язык Намибии)

Ходить по тёплому песку.

А как вы выражаете свои нежные чувства?