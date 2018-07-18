Ещё
Художница решила помочь тем, кому мало русского языка для выражения чувств
Далее:
Читайте также:
Ещё

Художница решила помочь тем, кому мало русского языка для выражения чувств 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Португальский (верхнее фото)
Означает: Разглаживать пальцами волосы возлюбленного/возлюбленной.
Во всех языках мира есть фразы, обозначающиеся чувства, которые почти невозможно коротко перевести на иностранный язык. Эмма Блок, британская художница, решила помочь влюблённым и просто счастливым людям всего мира и нарисовала иллюстрации, выражающие нежные и тёплые чувства. Итак, если вам не хватает русского языка, чтобы выразить свои эмоции, то вот вам ещё десяток признаний в любви и симпатии.
Румынский
Чувство, возникающее у страстно влюблённого, когда он разлучён с предметом своей страсти.
Японский
Это ощущение, когда вы встречаете человека и сразу понимаете, что вам суждено прожить с этим человеком всю жизнь.
Валийский
Объятие, которым любящий человек создаёт «зону безопасности» для предмета своей любви.
Китайский
Стареть вместе, держась за руки.
Яган (язык индейцев Огненной Земли)
Чувство, возникающее между двумя чересчур робкими влюблёнными, каждый из которых боится сделать первый шаг.
Тагальский (официальный язык Республики Филиппины)
Головокружение, возникающее в момент рождения любви «с первого взгляда».
Датский
Эйфория, которую испытывает только что влюбившийся человек.
Голландский
Тёплое чувство, возникающее в присутствии любимого человека.
Хинди
Любовь, осознание которой приходит в разлуке.
Арабский
Продолжать жить без любимого, не ощущая себя в полной мере живым.
Французский
Радость, которую испытывают воссоединившиеся после долгой разлуки влюблённые.
Тамильский (язык народа, живущего в штате Тамилнад на территории Индии и на севере Шри-Ланки)
Притворяться сердитым после размолвки с любимым человеком.
Рапануйский (язык коренных жителей острова Пасхи)
Потеря аппетита у влюблённого.
Урду (один из двух официальных языков в Пакистане)
Гордость от того, что вас любят.
Гаэльский (язык шотландских кельтов)
«Пульс моего сердца».
Китайский
Обещание вечной любви
Эскимосский
Предвкушение визита дорогого для вас человека.
Португальский
Легонько коснуться кончиком носа к шее возлюбленного/возлюбленной.
Немецкий
Ощущение безопасности, возникающие в присутствии с любимого человека.
Греческий
Романтический звук шуршания листьев на ветру.
Сербский
Ощущение единства со Вселенной, которое приходит через самые простые радости жизни.
Иврит
Чистая и бескорыстная радость от того, что у кого-то другого всё складывается хорошо.
Руквангали (язык Намибии)
Ходить по тёплому песку.
А как вы выражаете свои нежные чувства?
Ридус: последние новости
«Жизнь куда сложнее, чем у вас»: подписчики высмеяли советы от Кержаковой Испанка рассказала, какие русские привычки нужно перенять иностранцам Свыше 1000 заявок подано на конкурс «Высоцкий.Фест»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день72
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера7
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет85
Как понять, что вы начали стареть3
Сколько тратят звезды на своих детей15
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение