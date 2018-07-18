На новый лад: 5 прекрасных вариаций миссионерской позы

Миссионерская поза привычна и понятна. Тесное переплетение, зрительный контакт, а также минимум телодвижений, если ты внизу. Но есть немало вариаций, с которыми вам обоим будет гораздо приятнее!

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1. Тесная связь

Звучит необычно, но если ты не будешь раздвигать ноги максимально широко, а вытянешь их и сведешь вместе, наверняка получишь более яркие ощущения. Внутри станет немного меньше места, а значит, ты будешь лучше чувствовать партнера. А если слегка отодвинуть бедра назад, можно будет касаться клитором его лобка для дополнительной стимуляции.

2. Добавь огня!

Любую позу можно разнообразить секс-игрушкой, и миссионерка не исключение. Возьми вибратор, который может одновременно влиять на клитор и вагину. Его можно применять во время секса, если партнеру нравится вибрация.

3. Новый поворот

Это комбинация миссионерской позы и наездницы. Поменяйтесь местами! Твоя задача — воспроизвести его позу сверху как можно точнее. Сведи ноги вместе, обопрись на колени и кисти рук. Ощущения будут еще более необычными, если он согнет ноги в коленях и «обнимет» ими твои.

4. Замена субъекта

Ляг на спину, раздвинь ноги и согни их в коленях. Он ложится сверху, но не лицом к лицу, а в позе «три четверти», немного набок. Двигаешься в этой позиции в основном ты, чередуя быстрые и легкие движения с медленными и глубокими.

5. Полный вперед

Займите обычную миссионерскую позу. Пусть он не спешит прорваться внутрь, а касается своими половыми органами твоих. Когда не сможете больше сдерживаться — приступайте к основной части программы. Бонус: в такой позе он наверняка сможет продержаться немного дольше обычного.

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