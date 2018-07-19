Выяснилось, что Чулпан Хаматова не выходила замуж за отца своего ребенка

СМИ сообщили, что актриса никогда не состояла в официальном браке с Александром Шейном

42-летняя российская актриса, звездная мама Чулпан Хаматова неожиданно стала объектом бурных обсуждений в СМИ и соцсетях. Пресса уверяет: оказывается, актер и режиссер Александр Шейн, от которого в 2010 году звезда родила дочь Ию, никогда не был законным супругом женщины.

Отметим, ранее предполагалось, что незадолго до родов Чулпан Хаматова вышла замуж за отца своего ребенка. Осенью прошлого года в средствах массовой информации появилась информация о разводе актрисы с экс-возлюбленным.

Александр является отцом ребенка Чулпан. Они жили вместе, но официально не оформляли отношения. Когда пошли новости о разводе, Хаматова хотела сначала объяснить, что это не так, но потом уже стала не обращать внимание,

— цитирует «СтарХит» слова инсайдера из окружения актрисы.

Публикация от Чулпан Хаматова (@chulpanofficial)

2 Июл 2018 в 8:32 PDT Как уточнил источник, ясность в ситуацию Чулпан Хаматова решила внести из-за скандала, разгорающегося вокруг имени Александра Шейна. Ряд СМИ сообщил на днях о том, что мужчину обвиняют в мошенничестве — якобы Фондом кино ему был выделен миллион рублей для съемок фильма.

Фото: Instagram

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