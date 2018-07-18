Когда люди на Земле станут андрогинами

В настоящее время мы все чаще можем наблюдать людей, которые одновременно похожи и на мужчину, и на женщину. В науке их принято называть андрогинами. Несет ли такая тенденция угрозу человечеству?

Наследие мифа

Впервые наиболее ярко образ андрогина был описан в диалоге Платона «Пир». Устами своего героя древнегреческий философ пересказывает миф о людях с уникальной природой, обладавших одновременно признаками мужского и женского пола. «Страшные своей силой и мощью, они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов». И тогда, пишет Платон, чтобы ослабить андрогинов Зевс разделил их на две составляющие — мужскую и женскую.

Легенда об андрогинах нашла свое отражение во взглядах мыслителей последующих эпох. Зигмунд Фрейд считал, что в психическом не существует ни мужского, ни женского: человек рождается как полиморфная возможность и только от его полоролевой идентификации зависит конечный результат. Позднее Карл Юнг заметил, что человек, соединивший в своей душе мужские и женские аспекты, может считаться совершенным.

Согласно психоаналитикам, очень часто для индивида осознать принадлежность к определенному полу значит признать себя нецелостным. Это особенно характерно для современного общества с разрушающимися стереотипами традиционного разделения полов. Ученые не исключают, что в будущем число андрогинов будет только расти.

В романе британской писательницы-фантаста Урсулы Ле Гуин «Левая рука Тьмы» словно оживают идеи, заложенные психоанализом. В произведении говорится о жителях планеты Гетен, которые до полового созревания проявляют признаки гермафродитизма. И лишь когда образуется пара, оба партнера решают, какую полоролевую функцию и на какое время каждый из них будет брать на себя.

Не ждет ли в не столь отдаленном будущем подобная перспектива и нас, землян?

Пугающая тенденция

Сегодня, конечно, речь о росте числа гермафродитов не идет. Это физиологическое отклонение, при котором человек одновременно обладает и женскими, и мужскими половыми признаками, встречается крайне редко. Андрогинность — явление, прежде всего, социально-культурное и психологическое, указывающее на размытие границ меду полами. Именно оно набирает обороты, как во всем мире, так и в России.

Психолог из США Сандра Бем, специализировавшаяся на изучении гендерных проблем, в свое время разработала методику определения психологического пола (опросник из 60 пунктов). Если в 70-е годы XX века у подавляющего большинства протестированных мужчин преобладали мускулинные качества, а у женщин — феминные, то в настоящее время у значительной части опрошенных выявляются признаки андрогинности.

На наших глазах андрогинность перерастает сугубо психологические рамки и проявляет себя как в поведении, так и во внешности. По мнению журналиста Инны Шевченко, так эволюция реагирует на неестественное развитие цивилизации, в которой дамы хотят равноправия во всем, вызывая у мужчин ответное желание — не быть героем.

Сами андрогины уже называют себя третьим полом и даже претендуют на статус высшей касты. А в некоторых странах зафиксированы прецеденты выдачи документов без указания пола. Так, в паспорте 52-летнего американца Джейми Шупа в графе пол написано: «они».

Люди будущего

Бельгийский футуролог Ферейдун Эсфендиари в свою концепцию трасгуманизма вводит понятие трасчеловека, который займет промежуточное положение между современным человеком и постчеловеком. По прогнозам футуролога, новый представитель Гомо Сапиенс будет бесполым, а его размножение обеспечат биотехнологии, которые в дальнейшем позволят людям полностью преодолеть их человеческую природу. Учитывая, что сегодня искусственное оплодотворение уже стало реальностью, прогнозы Эсфендиари не кажутся столь уж фантастическими.

Писатель-фантаст Джон Варли предполагает, что в будущем изменить пол станет также легко, как удалить родинку, причем люди будут проделывать эту процедуру многократно. А вот социолог Питер Флом уверен, что физические различия между полами в обозримом будущем останутся, но при этом общество вполне может обойтись без гендерных ролей.

Не за горами время, когда разделение по половой принадлежности станет ненужным анахронизмом, — полагает Мартина Ротблатт, основатель биотехнологической компании United Therapeutics. Она высказывает мысль, что каждый из 7 млрд человек населяющих планету найдет свой способ выражать гендерную принадлежность, которая уже не будет мыслиться в категориях женского-мужского, а станет неким континуумом, где маскулинность и феминность будут лишь крайними точками бесконечного множества проявлений индивидуальностей.

Изменений не избежать

Представители академической науки не столь категоричны, как футурологи. Они не верят в появление третьего пола. Кандидат психологических наук Наталья Малышева считает, что в ближайшие 100 лет мы столкнемся с исчезновением стереотипного деления людей на мужчин и женщин, а появление андрогинов или агендеров станет лишь способом осмысления себя. На первый план, согласно психологу, выйдут многообразие идей и взглядов и уважение к индивидуальности.

Биолог Александр Колмановский и вовсе уверен, что мужчины и женщины не сольются в третий пол, так как это противоречит самой идее эволюции, которая миллионы лет из однополых существ создавала разнополые. Ученый хоть и согласен с тем, что полоролевые функции постепенно меняются, однако принципиальные биологические различия между полами, по его мнению, будут еще долго сохраняться.

Однако профессор Оксфордского университета генетик Брайан Сайкс считает, что человечеству примерно через 125 тысяч лет придется столкнуться с видоизменением мужского пола, так как Y-хромосомы (генетический маркер мужчины) из поколения в поколение портятся и, в конце концов, исчезнут. Но не исключено, что к столь отдаленному времени само деление людей на мужчин и женщин будет уже не актуально.