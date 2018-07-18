Первый взгляд: Хелена Бонем Картер в образе принцессы Маргарет 

Хелена Бонем Картер («Алиса в стране чудес», «Король говорит») добавила в свою копилку очередную роль монаршей особы, а именно принцессы Маргарет. Netflix опубликовал свежий кадр 3 сезона сериала «Корона», на котором эпатажная актриса предстала в образе младшей сестры королевы Елизаветы.
Также стрим-сервис поделился новым снимком фотографа Энтони Армстронга-Джонса. В супруга Маргарет перевоплотился Бен Дэниелс.
Добавим, что в первых двух сезонах эту проблемную пару сыграли Ванесса Кирби и Мэттью Гуд.
Ранее в сети появился кадр с Оливией Колман, она изобразит королеву Елизавету II и заменит Клер Фой.
Действие третьего сезона охватит период с 1964 по 1972 год. Премьера новых серий «Короны» ждем в следующем году.
Елизавета Бережная