«Муж сказал: „Только попробуй!“ Юрий Жирков запретил жене увеличивать губы

«Да, я болела за Сербию, поэтому даже летала в Калининград, да и в Москве на матч ходила. Там играет наш ближайший друг Бронислав Иванович. Юра с ним играл в «Челси». Мы близко общаемся — мы еще и соседи в Санкт-Петербурге. Я очень хотела, чтобы команда прошла дальше (ЧМ-2018 в России. Прим. Sport24.ru), но, к сожалению, ребята проиграли.

Делаю ли «уколы красоты»? Я очень боюсь делать все эти процедуры. Мне подружка тут, кстати, прислала высказывание какого-то хирурга, который рассказал, что якобы я сделала контурную подтяжку лица, уколы… Но дело в том, что меня даже подруги уже уговаривают сделать хотя бы что-то, потому что я настолько боюсь уколов! Я понимаю, что уже пора, и надо уколоть хотя бы лоб, но пока к этому не пришла. Ходила я к косметологу раза три в жизни, чтобы сделать какие-то маски и массаж лица — это мне нравится, правда, занимает слишком много времени. А вообще я боюсь всех этих вмешательств, особенно когда лицо так закалывают, что оно еле движется. У меня мимика лица довольно активная.

Мысли что-то вколоть были! После каждых родов я хотела себе вколоть инъекции, увеличить губы и изменить форму носа. Видимо, какая-то послеродовая депрессия была. Но Юра мне сказал: «Только попробуй!» В общем, как-то он меня от этого всего увел. Да у меня даже дома, кроме дневного крема и какой-то маски для лица, ничего и нет», — цитирует Жиркову Woman Hit.