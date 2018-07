Кейт Уинслет удивила поклонников неряшливым внешним видом

Кейт Уинслет много лет говорит о том, что женщины должны любить себя такими, какие они есть, и не идти на поводу у модной индустрии. При этом сама актриса достаточно долго поддерживала себя в тонусе и выглядела просто прекрасно при ее врождённой склонности к полноте, за которую ее ругали в «Титанике». Но теперь Кейт расслабилась и перестала следить за своей фигурой, что удивило поклонников.

42-летняя актриса была замечена на отдыхе вместе со своим третьим мужем Недом Рокнроллом и 7-летним сыном Беаром. Семейство отправилось на остров Менорка, но и там им не удалось избежать внимания папарацци. Фанаты Уинслет были в шоке, когда увидели, во что превратилась фигура их кумира. Конечно, актриса всегда выступала за боди-позитив, чем радовала поклонников, но запустить себя в 42 года многие посчитали уже лишним. Сама Кейт, похоже, совершенно не волнуется на этот счет, судя по фото, она прекрасно проводит время с семьей и наслаждается заслуженным отдыхом.

