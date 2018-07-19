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Как побороть свою стеснительность и не потерять индивидуальность
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Как побороть свою стеснительность и не потерять индивидуальность 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Вы хотите казаться независимой женщиной, знающей себе цену, а вместо этого окружающие в вас видят лишь кроткую особу, не способную отстоять свои позиции? Нужно с этим что-то делать и как можно скорее! Рассказываем, как побороть стеснительность, не потеряв при этом собственную индивидуальность.
Не замыкайтесь в себе
Помните, что застенчивость — не порок, поэтому не стоит истязать себя за то, что вы не можете, как другие люди, сразу стать душой компании и всеобщим любимчиком. Просто подумайте о том, что ваша стеснительность — это на самом деле скромность и деликатность, присущая, скажем, всем королевским особам без исключения. И как только вы представите, что и в вам не чужды такт и знание хороших манер, как тут же станете относиться к себе с меньшим пренебрежением и начнете держаться на людях более уверено.
Будьте открыты и доброжелательны
Улыбайтесь! Как бы банально это ни звучало, но именно улыбка сигнализирует окружающим о том, что мы открыты и готовы к общению (а, возможно, и легкому флирту). Поэтому если вы считали, что улыбаться без причины могут лишь недалекие личности, то теперь самое время послушать психологов и начать тренироваться. Для начала попробуйте подойти к зеркалу и искренне улыбнуться. Получилось? Если в отражении вы увидели не гримасу, а вполне себе жизнерадостную миловидную даму, то, вы на верном пути. Чтобы закрепить результат, повторяйте данное упражнение как можно чаще. Это действительно сближает людей и помогает настроиться на позитивный лад.
Перестаньте следовать маршруту «дом-работа-дом»
Даже если вам страшно, у вас куча комплексов и вы не знаете, как вести себя в той или иной ситуации, не стоит запираться в четырех стенах и сожалеть о том, что жизнь проходит мимо. Психологи уверяют, что как раз комплексы тут ни при чем — все дело в отсутствии опыта и интересного собеседника. Ведь в истории есть множество примеров, когда женщины (которые весьма посредственны и никак не вписываются в модельные параметры 90-60-90) преподносили себя так искусно, что становились для окружающих настоящими иконами стиля и примером для подражания. Поэтому, чем более уверенно вы будете себя чувствовать, тем скорее окружающие начнут воспринимать вас как целеустремленную особу, знающую себе цену.
Не бойтесь обращаться к незнакомым людям
Если вы краснеете и бледнеете лишь от одной мысли о том, что вам нужно подойди к незнакомому красавцу и узнать, скажем, как пройти на нужную вам улицу, то это отличный повод для преодоления собственной стеснительности. Во-первых, вспомните, что разговор люди изобрели именно для того, чтобы общаться и обмениваться впечатлениями. Во-вторых, так вы почувствуете, что вы не одиноки и тоже можете однажды помочь кому-то. Поэтому если вы до этого момента предпочитали обедать (или даже ужинать) в гордом одиночестве, то теперь попробуйте изменить свою тактику. Закажите столик в любимом ресторане и попробуйте на месте найти такого-же индивида, который пришел туда без компании. В спокойной «неформальной» обстановке вы сможете попрактиковать свои навыки общения и, что немаловажно, сделаете процесс поглощения пищи намного приятнее. Кроме того, эксперты уверяют, что многие счастливые пары познакомились именно в ресторане, когда случайно оказались там «без пары».
Знакомьтесь и проявляйте активность
Данный пункт вытекает из предыдущего. Чтобы справиться со своей стеснительностью, необходимо сделать то, о чем вы даже боялись подумать раньше. Скажем, записаться на танцы или пойти наконец в спортклуб — туда, где собираются люди, увлеченные каким-то общим делом. В компании единомышленников, как уверяют психологи, проще раскрыться и побороть свои страхи. К тому же, вы сможете совместить приятное с полезным и добиться определенных высот в том деле, которое вам действительно нравится.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock
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