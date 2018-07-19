Вячеслав Манучаров: «В 90-е мы с мамой мыли подъезды»

— Его фамилия Соболев. И в сериале «Декабристка» мы наблюдаем эволюцию (или расчеловечивание) этого персонажа. Из обычного проверяющего он становится начальником. Яркий пример того, как маленький человек почувствовал большую-большую власть и силу. Он превращается в абсолютного монстра. Мутирует из-за этой силы и власти, становится тираном и убийцей. И так часто бывает в жизни. Еще во время проб, когда я выучил текст, режиссер и продюсеры, увидев мой монолог, были сильно впечатлены: «Мы вообще не ожидали, что такой радужный, добрый Манучаров сможет сыграть такую суку».

В сериале «Декабристка» актеру даже за образом лютого начальника тюрьмы не удалось скрыть обаяние и трепетность. Фото: НТВ — Значит, надо было и в себе разбудить зверя. Получилось?

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Что ждать от НТВ осенью: громкие премьеры сериалов— Мне это было нелегко. У меня разные амплуа, но вот такого зверя играю впервые. Во мне нет таких черт, как ненависть, желание убить, своровать… Приходилось сочинять. Была сцена, где надо было уничтожать одного из героев морально. И каждый раз режиссер кричал: «Убери Манучарова! Забудь о доброте». Несколько сцен мы снимали в реальной колонии строгого режима в городе Емва (Коми). И там во время построения заключенных на площади у моего Соболева был длинный монолог. В массовке присутствовали и настоящие арестанты. Так вот после сцены ко мне подошел парень, отбывающий срок, и спросил: «А вы что, наш новый начальник колонии?». Время 40 — 50-х мне нравится. Нужно было особым образом говорить, выражаться, строить фразы и диалоги.

— Что родственники рассказывали о советском времени?

— Моя бабушка Шушаник Никитична Манучарьянц была личным библиотекарем Владимира Ильича Ленина. Вопрос о правоте Ленина никогда не обсуждался. Он был абсолютным вождем Советского Союза и народа. Бабушка была ярким представителем того времени. И часто говорила родным, что ее время уже закончилось, а судить советское время из нашего — неправильно. У нее в квартире всегда висел портрет Владимира Ильича. Была огромная библиотека Ленина, которую она потом увезла в квартиру. Все эти огромные ленинские фолианты, цитаты из жизни вождя — все это было у нас дома. А в серванте стояла пепельница, в которую стряхивал пепел Ленин.

В шоу «Большая разница» Вячеслав (справа) показал массу блестящих пародий, в том числе и на Андрея Малахова . фото: Persona Stars

— Эта новая роль — одна из немногих драматических в вашем списке. Нет ощущения, что вас заездили как комедийного актера?

— Во-первых, скажу, что в театре я почти никогда комедийные роли не играл. Во-вторых, да, от комедийных ролей в кино я подустал. Был период, связанный с «Большой разницей» (пародийное шоу выходило на Первом канале — там Вячеслав блестяще перевоплотился в массу известных личностей: Сергея Безрукова, Андрея Малахова, Диму Билана , Томаса Андерса и других. — Авт.), когда было огромное количество комедийных работ. Наступило пресыщение. Я начал отказываться. И потом произошел инцидент с Аллой Суриковой . Она утвердила меня на большую комедийную роль, а я сказал: «Алла Ильинична, простите, но нет. Это я уже много раз играл». После этого она перестала со мной разговаривать. Но вскоре помирились.

— «Большая разница» — один из лучших проектов российского ТВ. Каким вы его запомнили?

— Это было как вчера. Начиналось это все просто — никто не ждал успеха. На кастинг пришли все известные зрителю артисты России. Я в то время играл в спектакле «Forever» РАМТа. Так получилось, что мне досталось шесть ролей в одной постановке. Просто никто не мог играть, все были заняты. После этого даже пошла присказка: «Шесть ролей, один состав, это он — наш Вячеслав». И вот мне позвонили и говорят: «Тебя хотят видеть. Пришли и говорят — покажите нам этого мальчика, который играет все роли в театре». Пришел на кастинг, меня утвердили. «Я вышел на Арбат и купил маме шубу. Принес, надел на нее, она села и заплакала» — Какой работой особенно гордитесь?

— Пародией на Ивана Урганта . Потому что он отлично выглядит, у него нет явных изъянов фигуры или длинного носа. То есть того, за что можно ухватиться. Он весьма ровный для пародиста персонаж. И самое смешное, что у него есть, — это голос. Его подача. Вот это сделать было очень сложно.

— Часто на вас обижались после пародий?

— Бывало. Звонили, ругались. Не могу сказать, что всем это нравилось. И это было не очень приятно. Были люди, которые потом звонили Константину Эрнсту и говорили: «Снимите немедленно! Чтобы это не показывали в эфире! Зачем это надо?». Но нас каждый раз ограждали от нападок. В итоге получился абсолютно народный проект. До сих пор — хотя прошло уже 10 лет — подходят люди и говорят: «Можно ваш автограф? Мы так любим „Большую разницу“! Мы всегда ее смотрим».

Роль в «Простых истинах» (слева) и рекламе шоколадного батончика «Финт» (справа — с Марией Шалаевой ) стали своего рода трамплином для Манучарова и врезались в память зрителей. Кадр из фильма, youtube.com — Есть роли, которые хотелось бы стереть из биографии ластиком?

— Глобально? Нет. Наверное, если можно было бы промотать время, я бы стер рекламу шоколадного батончика «Финт», снятую в 90-е. Мне иногда стыдно.

— Почему? Прекрасные актеры: Андрей Чадов , Мария Шалаева, кудрявый и пухлый Вячеслав Манучаров. Все юные и трогательные, кушают шоколадку во дворе на лавочке и расспрашивают девочку: «Тебе какие мальчики нравятся, темненькие или светленькие?»

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Все наследство Нина Дорошина оставила семье брата— Да, время было такое, невозможно было отказаться. Сейчас бы отказался. Вот молоко недавно предлагали рекламировать. И это самое безобидное из того, что предлагают. Мой педагог Нина Дорошина, царство ей небесное, жила скромно, с деньгами было не очень, особенно под конец жизни, и три года назад мои друзья предложили ей сняться в эпизоде. Я попросил. Деньги были очень хорошие. Но она ответила: «Славочка, лучше я уже не смогу, а хуже не имею права, поэтому вынуждена отказать». «С хамством борюсь повсюду» — Помните, когда начали зарабатывать первые серьезные деньги?

— Конечно, помню. Я ведь вырос в коммунальной квартире в Годеиновском переулке на Арбате (ныне Арбатский переулок). У нас не было отдельного туалета и ванной. На три или четыре квартиры — общие удобства. Первые гонорары пошли, когда я еще учился в институте. На первые деньги я купил шубу маме. Кстати, это был гонорар за съемки в рекламе шоколадки «Финт». Двести долларов по тем деньгам — это, наверное, как две тысячи долларов сейчас. Дело было поздней осенью. Я вернулся из Ташкента, где снимали рекламу, и первым делом пошел в родное Щукинское театральное училище, в котором пропустил занятия. И отнес 50 долларов в фонд курса. Мой мастер Владимир Абрамович Этуш поблагодарил меня за поступок, ведь никто не просил отдать эти деньги. На остальные 150 долларов я купил маме шубу. Тогда на Арбате стояли зазывалы, торговцы турецкими шубами. Я вышел и купил. Принес ей, надел на нее, она сидела и плакала. А когда пошли другие стабильные проекты — шоу «Большая разница», роли в кино, сериал «Простые истины», — мы начали откладывать и в итоге просто выкупили остальные комнаты в этой коммунальной квартире, где жили.ъ Дочерей Арину, Нину и сына Даниила актер предпочитает не показывать общественности. фото: instagram.com — У вас трое детей. И наверняка вы стараетесь дать им все, чего не было у вас. Как не переборщить и не воспитать капризных мажоров?

— Ну, во-первых, не баловать, потому что я отчетливо помню советское время, когда мы с бабушкой сначала катались по государственным дачам и можно было ни в чем себе не отказывать. А потом — бац, Союз распался. И мы остались у разбитого корыта. Помню, как мы с мамой мыли подъезды и жили практически на бабушкину пенсию. Денег не было вообще. Слава богу, сейчас уже другое время.

Во-вторых, нет никакого рецепта. Делай так — и дети вырастут хорошими и воспитанными. Нет, так не работает. Главное, любить детей и воспитывать их по заповедям, нравоучениям, на которых воспитывали тебя. Исходя из человеческих устоев. И показывать, что самое главное — это отношения между людьми, жизнь, чувства. А вот все эти квартиры, машины, дачи, одежда, часы, все эти гаджеты — это все временное, это только помогает жить.

— Это все очень правильно и верно. Но мы ведь не всегда можем быть идеальным примером для детей. И очень часто выглядим и поступаем неправильно. Когда сталкиваемся с несправедливостью, глупостью, хамством в бытовой жизни. Вы как справляетесь с этим?

— С хамством я борюсь везде и всюду. Недавно зашел в магазин — там кассир хамски разговаривает с бабушкой. И я добился, чтобы этого кассира выгнали. Потому что такого не может быть. Сегодня время такое — живи и радуйся. Зачем свой негатив выливать на окружающих? Я с этим не помирюсь никогда. Или еще один пример. У нас в районе некая компания товарищей пыталась избавляться от бездомных животных. Просто ходили и травили бедных кошечек и собачек. Просто кошмар! Мы с друзьями объединились и отвозили раненых или еще не искалеченных животных в питомники. Или просто забирали домой.

— Почему вы никогда не рассказываете о детях и не выкладываете их фото в Инстаграм? По этой же причине?

— Отчасти. Там очень свободная территория и некоторые многое себе позволяют. Причем даже в самых безобидных ситуациях. Вот я беру и выкладываю бабушкин рецепт земляники с молоком. Что тут начинается! «Вы что, мы так не едим». «Так нельзя, что с животом будет?» Зачем ты в это лезешь? И я не хочу, чтобы это касалось детей, это их личная жизнь. Пусть они сами решают, когда вырастут, хотят публичности или нет. Видеть подобные комментарии под фото моих детей у меня нет желания. Зачем?

— О чем вы предпочитаете никогда не вспоминать?

— Уход близких (в прошлом году в 29 лет от инсульта скончалась первая жена актера, их дочь Арину он взял в свою семью. — Авт.). Говорить об этом не хочется. Это больно. И список очень большой, к сожалению.

Не хочу вспоминать о не очень удачных моментах жизни. Хотя, знаете, совсем недавно не стало поэта Андрея Дементьева. Мы общались, и есть его великая фраза: «Никогда ни о чем не жалейте». Это правда. Невероятный был человек, светлый, редкий, святой, не побоюсь этого слова. Он до последнего мгновения жил полной жизнью. И всех к этому призывал. Что бы ты ни сделал — это твоя жизнь, твой выбор. Не бывает плохо или хорошо, как и в искусстве. Мы не должны думать о том, понравится наша жизнь кому-то или нет. Мы должны жить ею. Вторую никто никогда не подарит. Поэтому нужно жить сейчас, никогда ни о чем не жалеть, как говорил Дементьев. И помнить, что в саване карманов нет.