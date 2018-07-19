Дачная аптечка: что должно быть под рукой?

Вдали от цивилизации возможны любые сюрпризы, в том числе и неприятные. Что важно предусмотреть, какие лекарства взять с собой и какие средства первой помощи обязательно должны круглогодично быть в наличии в аптечке для дачи, расскажет сайт Teleprogramma.pro.

Средства от ушибов, ссадин и порезов

Как правило, подобные неприятности на даче случаются чаще всего, причем от них не застрахованы ни взрослые, ни дети. Чтобы маленькая царапина или заноза не стала большой проблемой и дело не закончилось в больнице, важно заранее все предусмотреть.

Дачникам как минимум понадобятся средства первой помощи и дезинфицирующие препараты:

зеленка

йод перекись водорода

раствор хлоргексидина

перевязочные материалы: стерильная вата и бинт, бактерицидный лейкопластырь.

комбинированные антибактериальные препараты местного действия: мази и присыпки на основе левомицетина, неомицина, сульфаниламидов и прочих активных веществ, подавляющих воспаление.

Едете на дачу вместе с детьми? Не забудьте хладпакет или держите в морозилке холодильника формочку с льдом: это отличное средство первой помощи при ушибах. и растяжениях.

Средства от ожогов

На даче можно не только загореть, но и сгореть, а значит — без солнцезащитных кремов, мазей и спреев «скорой помощи», например, в состав которых входит пантенол, не обойтись. Они же пригодятся любителям дачных шашлыков. Во время приготовления еды на открытом огне или углях мангала ожоги у повара — не редкость.

Антигистаминные препараты

Таблетки от аллергии пригодятся не только страдающим поллинозом — сезонной аллергией на пыльцу растений. Аллергическую реакцию могут вызвать свежие овощи и фрукты, например, клубника, если съесть ее слишком много, не говоря уже об укусах насекомых. Кстати, если под рукой нет ничего, а комариные укусы зудят, спасет обычная пищевая сода: после содовой примочки (1-2 столовые ложки соды на полстакана воды) воспаление должно стать меньше.

Средства от «простуды» и температуры

Чтобы не пришлось в срочном порядке возвращаться в город, аптечку для дачи стоит укомплектовать сосудосуживающими каплями для носа (помните, что применять их можно не более пяти-семи дней), антисептическими леденцами и полосканиями для горла, жаропонижающими таблетками, ну и градусником (лучше всего электронным — более безопасным, чем ртутный).

Средства для полоскания горла можно найти в лесу или на огороде: подойдет отвар мяты, календулы, липового цвета, ромашки.

Лекарства «от желудка»

«Расстройство желудка» — одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются дачники. Отправляясь за город, стоит захватить с собой на случай несварения какой-нибудь сорбент (подобные средства пригодятся и при обострении аллергии), а в идеале — еще и какой-нибудь противодиарейный препарат и средства для налаживания пищеварения (например на основе ферментов).

Репелленты

Комары — не самая большая напасть, которая подстерегает дачников, клещи гораздо опаснее. Причем в последние годы они активизировались даже в относительно благополучных регионах, в том числе ближайшем Подмосковье. Так что выезжая за город, не обработав одежду специальными составами, отпугивающими клещей — большая оплошность.

Спазмолитики и болеутоляющие

Без них тоже не обойтись — головная боль или недомогание во время критических дней способны выбить из колеи на несколько часов, а то и дней.

«Дежурная» аптечка для дачи

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Вопрос эксперту: как выбрать ирригатор?Гаджеты для красоты и здоровья становятся всё совершеннее, ассортимент их — всё обширнее. Как выбрать качественный и действительно полезный ирригатор? Для начала пройдите наш тест, а потом сверьте свои ответы с советами специалиста. Те, кто постоянно принимают препараты для поддержания сердечного ритма или стабилизации давления, как правило, всегда носят их с собой. Поэтому, напоминать о необходимости взять их с собой на дачу не стоит. А вот об умных health-гаджетах, вроде тонометра и глюкометра, лучше сказать еще раз. Пусть они, и запас подходящих батареек, всегда будут под рукой. Еще, на всякий случай, лучше продублировать в дачной аптечке полный набор тех препаратов, которые вы принимаете регулярно. Взяв с собой лекарства про запас, вы сможете не переживать, если дачный отдых затянется на несколько «лишних» дней.