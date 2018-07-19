Батуты, роупджампинг и аэротруба: как победить гравитацию в Москве

Надоело сидеть в своих офисных креслах перед компьютером? Отпустите земное притяжение и вперед — за острыми ощущениями! Мы нашли целых 5 способов побывать в невесомости, не отправляясь при этом в космос. Какие именно — читайте в материале портала Москва 24.

Роуп-джампинг

Специальной подготовки здесь не требуется. Если вы решились испытать запредельные эмоции, надевайте спортивную форму с кедами — и вперед. В отличие от банджи-джампинга, здесь вы прыгаете не на резинке, а на реальной веревке (сложная схема альпинистского оборудования), поэтому после прыжка качание происходит по принципу маятника, горизонтально. В роуп-джампинге используется проверенное оборудование, способное выдержать до двух тонн. Не волнуйтесь, если прыгаете впервые и не знаете, как сделать этот шаг в бездну. На месте инструктор объяснит вам правила безопасности, расскажет, как правильно сгруппироваться и поможет пристегнуть все необходимые ремни и страховку.

Места для роуп-джампинга находятся в основном за пределами города. Зачастую это заброшенные объекты в Московской области. Самый высокий объект находится в поселке Горбуша Ногинского района, здесь можно «упасть в бездну» с 50-метровой вышки. Чуть ниже (42 метра) кирпичная труба в деревне Чапаевка Одинцовского района. Если хочется полетать над водной гладью, то добро пожаловать в Истринский район, деревню Манихино, там находится единственный мост для прыжков. Жители Наро-Фоминска смогут добраться до 35-метрового элеватора, а любителям таинственной романтики понравится здание недостроенного госпиталя КГБ в городе Железнодорожном.

Ограничения: несовершеннолетние, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также люди, недавно перенесшие операции или страдающие хроническими заболеваниями, при которых запрещены активные виды деятельности.

Аэротруба Хотите испытать ощущения, как при прыжке с парашютом, но боитесь высоты? Попробуйте полетать в аэродинамической трубе! Это абсолютно безопасный тренажер, в котором вы будете парить на восходящем потоке воздуха, идущем со скоростью 200-250 километров в час. Полная имитация свободного падения на высоте всего пары метров от земли. Помните, что во время полета не стоит делать лишних движений ногами и руками, иначе поток воздуха вас перевернет. Главное — держите тело ровно, чуть прогнув его в пояснице, смотрите вперед и наслаждайтесь невесомостью!

Полетать можно, например, в аэротрубе «Ай-Флай», которая находится на территории завода «Арма». Объект расположен на открытом воздухе, поэтому у вас будет полное ощущение парения на фоне голубого неба. Для детей приготовлен особый аттракцион — полет с настоящим человеком-пауком. Другая труба находится в парке Кузьминки, где, находясь в прозрачной тубе, вы сможете подняться на высоту четырехэтажного дома. Большой популярностью также пользуются аэротрубы в ТЦ «Авиапарк» на Ходынском бульваре и «Летариуме», который расположен на улице Крылатская. Сюда можно прийти всей семьей на выходных или отпраздновать День рождения.

Ограничения: дети младше четырех лет, беременность, вес менее 25 кг или более 120 кг, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Прыжки на батутах Вот где можно вдоволь повеселиться, не боясь улететь, куда не надо! Даже если вы не умеете виртуозно исполнять сальто, винты и фляки, можете смело приземляться на самое мягкое место вашего организма — эмоций будет ничуть не меньше. В батутных центрах есть площадки разной степени натяжения для различной массы тела и высоты прыжков. Особое удовольствие посетители получают от поролоновых ям, наполненных разноцветными мягкими кубиками. Наконец-то у нас есть возможность восполнить все «недопрыганные» в детстве часы.

Батутных центров в Москве предостаточно, можно заглянуть, например, в Cosmica, он расположен в районе станции метро «Авиамоторная» или в «Атмосферу», центр находится в ТРЦ Columbus. В обоих комплексах можно не только попрыгать в свое удовольствие, но и записаться на групповые тренировки и фитнес на батутах. Другой вариант — спортивно-развлекательный комплекс «Небо» на Севастопольском проспекте. Детям от 3-х до 14 лет комплекс предоставляет возможность заниматься в спортивной школе, где можно получать разряды и участвовать в выездных соревнованиях.

Ограничения: вес более 120 кг, беременные женщины, люди с отклонениями в состоянии здоровья. Дети до пяти лет должны быть в сопровождении взрослых.

Альфа-гравити

Находясь в таком положении, человек ощущает полное расслабление. На альфа-гравити тренажере можно просто зависнуть на долгое время и болтаться в воздухе, наслаждаясь мягким растяжением мышц, а можно пробовать делать различные упражнения. Это способствует укреплению мышечного корсета, развивает гибкость и омолаживает весь организм. Но осваивать альфа-гравити необходимо с инструктором, ведь неправильное положение или разворот могут привести к неприятным ощущениям и травмам. Такую систему можно испытать на занятиях антигравитационной йогой или в специализированных центрах. Попробуйте сходить в студию йоги «FLY-йога» на Большом Кисельном или фитнес-центр «FitFlex» на Ленинском, здесь есть тренировки как для новичков, так и силовые — для уже освоившихся. А те, кто купил свой тренажер, но не знает, как правильно им пользоваться, могут записаться на онлайн-курсы обучения в школу «Альфа Гравити».

Ограничения: дети до четырех лет. Эту систему используют даже для реабилитации после тяжелых травм, но предварительно нужно проконсультироваться со специалистом.

Скалодром Полную невесомость вы здесь не почувствуете, но повисеть на одной руке на высоте 10 метров сможете. Конечно, не без страховки и мягкого матраса под ногами. Полазить по искусственным горам могут как профессионалы, так и новички. Если совсем не осталось сил, то, забравшись метров на пять, просто покачайтесь на тросах под потолком, испытайте удовольствие. На занятие приходите в спортивной одежде, не стесняющей движения, волосы необходимо убрать в пучок или хвост.

Одним из старейших скалодромов является центр Go Climb, расположенный на 4 этаже СК МГТУ им. Баумана. Здесь есть большой и малый скалодромы, а также боулдеринговый зал — места хватит всем. Единственный минус — центр закрыт по выходным. Альтернативный вариант — скалодром Red Point, который находится в районе метро «Савеловская». Можете индивидуально позаниматься с тренером, который научит вас технике лазания и умению страховать напарника, или прийти с друзьями и посоревноваться друг с другом. Для новичков и профессионалов также открыты двери новейшего московского скалодрома Limestone, который в сотрудничестве с Федерацией скалолазания России ежегодно проводит соревнования.

Ограничения: серьезные повреждения позвоночника или суставов, эпилепсия, вес более 100 кг, дети младше четырех лет, до 18 лет — только с родителями. Также скалолазание противопоказано людям с аллергией на порошок магнезии (оксид магния), которым присыпают ладони перед подъемом.

Наталья Лоскутникова