Тест: угадай сексуальную ориентацию звездных красавцев

За последние годы многие голливудские красавцы совершили каминг-ауты, заставив изрядно понервничать и порыдать миллионы женщин.

В нетрадиционной сексуальной ориентации признались даже те брутальные мужчины, от которых этого точно никто не ожидал! А сможешь ли ты угадать, кто из селебрити предпочел мужское общество женскому? Пройди наш увлекательный тест и проверь не только свою интуицию, но и знание личной жизни знаменитостей!

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Фото:Global Look Press, Getty Images