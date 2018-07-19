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Тест: угадай сексуальную ориентацию звездных красавцев
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Тест: угадай сексуальную ориентацию звездных красавцев 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
За последние годы многие голливудские красавцы совершили каминг-ауты, заставив изрядно понервничать и порыдать миллионы женщин.
В нетрадиционной сексуальной ориентации признались даже те брутальные мужчины, от которых этого точно никто не ожидал! А сможешь ли ты угадать, кто из селебрити предпочел мужское общество женскому? Пройди наш увлекательный тест и проверь не только свою интуицию, но и знание личной жизни знаменитостей!
Другие тесты про зарубежных и отечественных звезд можешь пройти здесь!
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Фото:Global Look Press, Getty Images
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