Ещё
100-летняя фотосессия — самая старая из всех сохранившихся цветных фотографий
Далее:
Читайте также:
Ещё

100-летняя фотосессия — самая старая из всех сохранившихся цветных фотографий 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Английский инженер и фотограф Мервин О’Горман (Mervyn O’Gorman) (1871-1958) является пионером цветной фотографии. Мервину было 42, когда он решил запечатлеть в цветной фотосессии свою дочь Кристину в 1913 году.
Для создания этих фотографий Мервин использовал технику под названием Autochrome, позволяющую делать цветные фотографии и запатентованную французскими братьями Люмьер в 1903 году.
Мервин О’Горман фотографировал свою дочь Кристину на пляжах Южной Англии.
Фотографии этой серии были признаны самыми старыми из всех сохранившихся цветных фотографий.
В 2016 году этим фотографиям стукнуло 103 года.
Отец специально просил Кристину надеть одежду ярко-красных цветов, ведь именно яркие цвета лучше всего проявлялись на фотографиях, сделанных в технике Autochrome.
В технике Autochrome использовались специальные стеклянные пластины, покрытые картофельным крахмалом и красителем.
Мервин умер в 1958 году.
Как сложилась жизнь Кристины, до сих пор неизвестно.
Bigpicture.ru: последние новости
Тормозуха, бояра и табуретовка: что пили в СССР по безнадеге Добровольное голодание: чем закончился Миннесотский эксперимент 1944 года Полируй меня полностью: японцы превращают шары из алюминиевой фольги в блестящее совершенство
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Японки нашли способ увеличивать бюст на один вечер15
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день74
Как понять, что вы начали стареть3
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера8
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах1
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение