100-летняя фотосессия — самая старая из всех сохранившихся цветных фотографий

Английский инженер и фотограф Мервин О’Горман (Mervyn O’Gorman) (1871-1958) является пионером цветной фотографии. Мервину было 42, когда он решил запечатлеть в цветной фотосессии свою дочь Кристину в 1913 году.

Для создания этих фотографий Мервин использовал технику под названием Autochrome, позволяющую делать цветные фотографии и запатентованную французскими братьями Люмьер в 1903 году.

Мервин О’Горман фотографировал свою дочь Кристину на пляжах Южной Англии.

Фотографии этой серии были признаны самыми старыми из всех сохранившихся цветных фотографий.

В 2016 году этим фотографиям стукнуло 103 года.

Отец специально просил Кристину надеть одежду ярко-красных цветов, ведь именно яркие цвета лучше всего проявлялись на фотографиях, сделанных в технике Autochrome.

В технике Autochrome использовались специальные стеклянные пластины, покрытые картофельным крахмалом и красителем.

Мервин умер в 1958 году.

Как сложилась жизнь Кристины, до сих пор неизвестно.