Остаться без волос, похудеть на 50 кг. Как звезды меняются ради мужей

19 июля 1966 года Фрэнк Синатра женился на Миа Фэрроу . Знаменитому певцу и актеру тогда было 50 лет, юной старлетке — 21, не удивительно, что Синатра часто относился к своей супруге как к глупенькой маленькой девочке. Это Фэрроу обижало и раздражало. Рассказывают, что свои роскошные длинные волосы Миа в первый раз отстригла из принципа — чтобы доказать мужу, что она взрослая. «Все, маленькой девочки больше нет», — с этими словами актриса появилась перед потрясенным Синатрой. Впоследствии короткая стрижка сделала ее знаменитой. Teleprogramma.pro вспоминает, кто еще из российских и зарубежных звезд пошел на неожиданные перемены внешности ради своих «вторых половин». Алла Пугачева Алла Пугачева. Иcточник: Globallookpress.com больше по теме

«Худышки»: звезды удивляют поклонников девичьей стройностью Татьяна Навка Анастасия Стоцкая демонстрируют подтянутые фигуры в купальниках. А Татьяна Васильева доказала, что возраста не существует. В 69 лет певица выглядит намного моложе своего возраста, не так давно она заметно похудела и кардинально сменила имидж в одежде: Алла Борисовна не отказывает себе в удовольствии появиться то в рваных джинсах, то в «косухе» в комплекте с мини-юбкой, то еще в чем-то подобном, абсолютно молодежном по стилю. В молодости она относилась к моде гораздо консервативнее! При этом Пугачева уверяет, что «под нож» она давно не ложилась: несколько лет назад было решилась, но пластические хирурги отговорили из-за проблем со здоровьем.

Как бы одни поклонники Примадонны ни уверяли, что женщины худеют, меняют гардероб, делают новые стрижки и отправляются к пластическим хирургам, в первую очередь, для себя, любимых, другие прекрасно понимают: дамы решаются на радикальные перемены и молодятся, чтобы хорошо выглядеть рядом с мужем. Особенно если муж моложе на 27 лет, и зовут его Максим Галкин Ким Кардашьян Ким Кардашьян. Иcточник: Globallookpress.com В конце 2017 года американская теледива удивила неожиданными переменами во внешности: жгучая брюнетка стала блондинкой — вначале платиновой, а потом потрясла всех необычным, перламутрово-голубым оттенком волос. И все — ради мужа, Канье Уэста, которому всегда нравились белокурые красотки. «Я стала блондинкой для него» — откровенно призналась в своем Instagram Ким. В начале весны 2018-го она снова вернулась к шоколадному оттенку волос, но уже через пару месяцев, к годовщине свадьбы, вновь стала блондинкой — как мечтал супруг. Правда потом перекрасилась обратно в темный. Судя по всему, это не последняя смена «масти»: Уэст продолжит делать из жену блондинку.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1677015728140001494_176651667"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Юлия Высоцкая Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский . Иcточник: Globallookpress.com Чтобы сняться в фильме мужа, режиссера Андрея Кончаловского «Рай», актрисе и телеведущей пришлось побриться налысо. Как впоследствии рассказывала Юлия Высоцкая, супруг предупредил, что придется расстаться с длинными волосами, но о том, что их состригут под ноль, не сообщил. Это оказалось неожиданностью. Высоцкая была в легком шоке — но спорить с мужем не рискнула.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1663131684277416553_3864495155"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Дарья Мороз Дарья Мороз. Иcточник: Globallookpress.com Дарье повезло больше, чем Высоцкой: в 2016 году Мороз радикально коротко постриглась и покрасилась в пепельный блонд — по настоянию мужа, режиссера Константина Богомолова , решившего снять ее в своем новом проекте. Конечно, и в том, и в другом случае, актрисы решались на перемены и ради новых ролей, но кто знает, согласились бы они на этот шаг, если бы не любимые мужчины? Анита Цой Анита Цой. Иcточник: Globallookpress.com Певице пришлось похудеть почти на 50 килограммов — и все ради того, чтобы вернуть внимание мужа. Анита Цой, очень рано вышедшая замуж, к 22 годам располнела до 110 килограммов. За собой она следила мало, была слишком сосредоточена на ведении домашнего хозяйства и воспитании маленького сына. Дошло до того, что охладевший супруг однажды честно сказал ей: «Я не на такой женщине женился», и посоветовал «привести себя в порядок».

Она села на строгую диету, занялась спортом. Как вспоминала впоследствии Анита Цой, ей пришлось не только приводить себя в порядок внешне, но и возвращать доверие супруга, вновь пробуждать в нем интерес к ней как к женщине. Мелани Гриффит Мелани Гриффит и Антонио Бандерас . Иcточник: Globallookpress.com Помешательство голливудской актрисы на пластических операциях началось из-за того, что вокруг ее мужа Антонио Бандераса (теперь уже бывшего) вились толпы молоденьких красоток. Гриффит было очень неприятно осознавать, что она мало того, что старше супруга, так еще и стареет с каждым годом, в то время как обожательницы Бандераса по-прежнему молоды и красивы.

Количество пластических операций и косметологических вмешательств, через которые прошла Мелани, не поддаются счету. Только вот эффект получился противоположным: выглядеть она стала только хуже, Бандерас не раз просил ее остановиться в неуемном стремлении к «тюнингу». Из-за этого они не раз ссорились: Гриффит уверяла, что она старается только ради него, а актер раздражался еще больше. Достижения пластической хирургии брак не спасли — супруги расстались.