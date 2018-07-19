Как побудить сотрудников проявлять самостоятельность

Вы руководитель и каждый день принимаете сотни решений. Сотрудники постоянно обращаются к вам с вопросами, которые, казалось бы, входят в их зону ответственности и не требуют вмешательства извне. Почему так происходит? Как освободить себя от лишних вопросов и выкроить пару часов дополнительного времени? Ответ лежит на поверхности — позволить сотрудникам проявлять самостоятельность.

Для начала задайте себе вопрос, а готовы ли вы к этому? Готовы перестать быть нужным и важным всем и всегда? Большинство наемных работников ведет себя так, как этого от них ожидают.

И когда руководитель вмешивается буквально во все рабочие процессы, контролируя каждый шаг своей команды, то в ответ они демонстрируют тот уровень самостоятельности, который принят в компании. Поэтому, если вы готовы предоставить своим сотрудникам свободу решений, в первую очередь необходимо создать такие условия работы, в которых думать самому и делать самому — это норма, комфортная норма.

Такие изменения — это масштабный процесс, который должен охватывать все сферы: это и тщательный отбор специалистов, когда людей с низким уровнем ответственности просто не принимают в компанию; и грамотное планирование всех бизнес процессов, где обращение к руководителю становится ненужным, при наличии четко прописанных процедур и регламентов; и выстраивание корпоративной культуры, в которой приветствуется инициативность и самостоятельная работа.

Процесс абсолютно необходимый, но длительный. А что же делать сейчас, в краткосрочной перспективе? Когда сотрудник в очередной раз, придет к вам за готовым решением какой-то проблемы, задайте ему вопрос: «А как вы считаете необходимо поступить?», «Что вы думаете по этому поводу?», «Как бы вы ответили на данный вопрос?». Если сотрудник предложил несколько вариантов, то следует попросить его выбрать лучший. Если же предложенный им выход из ситуации вам не очень понравился, но он приведет к необходимому результату — отлично! Первый шаг сделан. Не забывайте похвалить работника, скажите, что не сомневаетесь в его профессионализме и цените его как специалиста.

Самая большая ошибка руководителя на данном этапе — это излишняя критика. Один раз, получив негативную обратную связь, особенно в присутствии коллег, сотрудники боятся высказывать свои идеи, их заботит лишь «что подумает начальник». Необходимо помогать работникам избегать лишь грубых ошибок и сформулировать, в данном случае, верное решение можно в виде подсказки: «Очень интересный подход, но я бы сделал так…», «Как вы думаете, какие проблемы могут возникнуть впоследствии?».

Если у вас возникнет соблазн быстро решить проблему за подчиненного, напомните себе для чего вы собирали команду. Ведь сотрудники для того и нужны, чтобы дать возможность руководителю уйти от рутины и заниматься стратегическими задачами. Здесь присутствует еще один важный момент. Предлагая готовое решение, вы не только блокируете самостоятельность работников, но еще и снимаете с них ответственность за последствия. Если ситуация выйдет из-под контроля, в глазах сотрудника виноват будет руководитель, ведь он предложил такой вариант решения задачи.

Не стоит забывать и о таком важном инструменте развития самостоятельности сотрудника как контроль. Он позволяет работнику сконцентрироваться на задаче и подойти к ее выполнению более ответственно. Назначьте определенные «контрольные точки» в которые вы будете проводить проверку работы сотрудника. Так вы обеспечите выполнение задачи в срок, сможете заметить возможные ошибки (Важное примечание! Следует только показать сотруднику, что именно сделано неправильно, как это исправить должен предложить исполнитель) и предоставите сотруднику больше возможностей для проявления инициативы.

Большинство проблем, с которыми обращаются к руководителю, надуманны и искусственно «взращиваются» самими сотрудниками, ведь в ситуации, где все решат за тебя, нет необходимости думать. Решая вопросы за сотрудников, руководитель обесценивает их работу, превращая персонал компании в серую массу, состоящую из простых исполнителей.

Следуйте предложенным советам чаще, и вы не перестанете удивляться, на какие подчас интересные и смелые идеи способны ваши сотрудники.

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