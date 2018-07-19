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Было — стало: как материнство изменило красотку-супермодель Ирину Шейк
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Было — стало: как материнство изменило красотку-супермодель Ирину Шейк 

WMJ.ru 26 минут назад
Фото: WMJ.ru
Жизнь 32-летней супермодели российского происхождения Ирины Шейк — воплощенная наяву сказка.
Историю того, как Ирина Шейк стала неотъемлемой частью современного моделинга, знают все — уроженка маленького города под Челябинском не только покорила подиум и стала любимицей легендарных фотографов и модельеров, но и завоевала сердце одного из главных голливудских красавчиков — Брэдли Купера.
В 2017 году у пары родилась дочь Мия. Ирина Шейк довольно быстро вернула себе подтянутую фигуру, однако пресса вслед за въедливыми фанатами стала отмечать, что модель стала крупнее.
Она часто прячет женственные формы за свободными и темными нарядами. Черты лица Шейк стали немного мягче — из них исчезли острые углы.
Еще после рождения Мии Ирина Шейк перестала бояться экспериментировать с прическами. Если раньше она могла просто ненадолго сменить цвет своих длинных кудрей с темного на дерзкий блонд, то теперь смело проводит фотосессии в дерзких париках-каре.
Хотя иногда Шейк все еще тоскует по былой фигуре и постит фотографии Марио Сорренти, сделанные в 2016 году до беременности для итальянского GQ. На них супермодель предстает абсолютно нагой:
А какая Ирина Шейк больше нравится тебе — до или после родов?
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Фото:Instagram, East News
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