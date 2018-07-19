Игорь Лифанов рассказал об измене и разводе с супругой

Свою вторую супругу Игорь Лифанов называет «персональным ангелом хранителем».

Для того, чтобы обрести счастья с Еленой, которую актер встретил в одном из севастопольских ночных клубов, ему пришлось бросить первую жену.

Рассказать Татьяне Аптикеевой о том, что в его жизни появилась новая любовь было сложно. В браке с актрисой Игорь состоял 13 лет, вместе пара воспитывала общую дочь. После признания в измене на вопрос супруги «За что?» найти ответ Лифанов так и не смог.

Сейчас мужчина живет душа в душу с новой избранницей, которая подарила ему ребенка. Алиса, которой уже исполнилось 6 лет, отлично ладит со старшей сестрой, дочкой Игоря от первого брака.