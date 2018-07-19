Британский штукатур сорвал джекпот благодаря незнакомке

Житель английского городка Оссетт успел купить выигрышный билет в лотерее Lotto Millionaire Raffle благодаря незнакомке, уступившей ему место в очереди, пишет Daily Mirror.

За две минуты до закрытия молодой человек подбежал к кассе, чтобы купить билет. Перед ним в очереди была одна дама. Незнакомка заметила, что мужчина очень спешит, и пропустила его вперед. Желанная покупка состоялась.

На следующий день британец узнал, что билет оказался счастливым, его выигрыш составил миллион фунтов.

Сообщается, что внезапно разбогатевший англичанин не собирается бросать работу штукатура. Пока в его планах сделать график более гибким и сыграть свадьбу мечты со своей девушкой.

Счастливец признался, что попробует разыскать незнакомку из очереди и отблагодарить ее.