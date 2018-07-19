Ещё
Британский штукатур сорвал джекпот благодаря незнакомке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британский штукатур сорвал джекпот благодаря незнакомке 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Житель английского городка Оссетт успел купить выигрышный билет в лотерее Lotto Millionaire Raffle благодаря незнакомке, уступившей ему место в очереди, пишет Daily Mirror.
За две минуты до закрытия молодой человек подбежал к кассе, чтобы купить билет. Перед ним в очереди была одна дама. Незнакомка заметила, что мужчина очень спешит, и пропустила его вперед. Желанная покупка состоялась.
На следующий день британец узнал, что билет оказался счастливым, его выигрыш составил миллион фунтов.
Сообщается, что внезапно разбогатевший англичанин не собирается бросать работу штукатура. Пока в его планах сделать график более гибким и сыграть свадьбу мечты со своей девушкой.
Счастливец признался, что попробует разыскать незнакомку из очереди и отблагодарить ее.
Москва24: последние новости
Братья Грим – о чужих желаниях, мечтах детства и скрытых талантах Брюн назвал ЧМ-2018 "успешным и трезвым" Эксперт объяснил причины неэффективности введения единого платежа для самозанятых
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Японки нашли способ увеличивать бюст на один вечер21
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день79
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах1
Как понять, что вы начали стареть5
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера10
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение